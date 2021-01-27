السودان: تحديات عديدة تواجه تحقيق السلام على أرض الواقع

قضية السلام وإنهاء الحروب في السودان لطالما كانت على رأس اولويات ومطالب الثورة على المستوى الشعبي والسياسي خلال العامين الماضيين. ذلك أن السودان ظل يعيش حالة احتراب داخلي منذ سنوات استقلاله الأولى عام ١٩٥٦.

عملية الانتقال التى بدأت في البلاد قبل عامين هي حصيلة مقاومة مستمرة للسودانيين فى مناطق النزاعات وخارجها، توّجتها الثورة الشعبية التي انطلقت في ديسمبر ٢٠١٨ وادّت الى سقوط نظام عمر البشير بعد ثلاثين عاما من حكم عسكري إسلامي متشدد. تمكن السودانيون فى أبريل ٢٠١٩ من وضع بلادهم فى مسار انتقال ديمقراطي تطلب الوصول اليه تضحيات جسام بدأت بشكل تراكمي من الأطراف التى دخلت فى نزاعات مسلحة مع النظام فى محاولة للتغيير استمرت عقود، فقدت خلالها مناطق واسعة من السودان آلاف الأرواح.

وقد انفصل جنوب السودان عن السودان عام ٢٠١١ بعد نصف قرن من الحروب المتقطعة فيما دخلت مناطق جبال النوبة جنوبي البلاد بعد الانفصال في حرب مع النظام السابق. اما في دارفور فقد اشتعلت الحرب في عام ٢٠٠٣ أثناء المفاوضات على السلام في جنوب السودان.

كل الحروب التي خاضها السودانيون مع حكومتهم المركزية لها مسببات مشتركة، وهي أزمة الحكم المركزي الذي يهمش الأطراف ويلغي فرص قبول تعددية السودان الاثنية والثقافية والدينية. ولذلك كان حكم الإسلاميين المتشددين تحت نظام البشير هو الأكثر دموية في قمعه لحركات المقاومة في الأطراف التي ثارت على فرض عمليات الاسلمة الاصولية وفرض الثقافة العربية بالقوة على مواطنين من اثنيات أفريقية بالأصل، وقمع حقهم في التمسك بلغاتهم وتقاليدهم الأصلية، رغم اعتناق كثير منهم الإسلام المعتدل.

مرحلة جديدة

الاجيال الشابة التي صنعت الثورة ادخلت دماء جديدة فى العمل السياسي السوداني، وأكّدت على امكانيات التعايش والتوافق على تنوع السودان الثقافي والديني. فإن الثورة الأخيرة صنعت أرضية غير مسبوقة لوضع أسس لسلام دائم يحل النزاعات بين السودانيين، خاصة بعد إزاحة القوى الإسلامية المتطرفة من السلطة. وقد قامت شراكة سياسية بين قوى الحرية والتغيير، التحالف الممثل لكتلة الثورة من القوى السياسية المدنية، وبين المجلس العسكري في أغسطس ٢٠١٩، تم بموجبها توقيع اعلان دستوري نص على تكوين حكومة انتقالية مدنية ومجلس سيادي مشترك بين الجيش والمدنيين.

وقد تم تمثيل الشباب فى المجلس السيادي الانتقالي عبر بعض القيادات الشابة ومنهم عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد التعايشي، والذي كان أحد ممثلي وفد الحكومة في العملية السلمية التي انتجت اتفاق جوبا للسلام الموقع في اكتوبر ٢٠٢٠.