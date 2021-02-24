الشعبوية الأوروبية وتنظيم داعش: وجهان لعملة واحدة

مع مطلع هذا العام الجديد وفي أوج التحدّيات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن جائحة الكورونا تشهد العديد من الدول الأوروبية انتخابات مهمة سواء كانت برلمانية أو داخل الأحزاب السياسيّة. انتخابات تتصاعد فيها أصوات اليمين الشعبوي.

"سوف نطاردهم، وسوف نستعيد أرضنا وأمتنا" ليست هذه الجملة من خطاب أبو محمد العدناني أثناء إزالة الحدود بين سوريا والعراق وإنشاء ولاية الفرات الواقعة على أراضي شرقي سوريا وغرب العراق، بل تعود لرئيس حزب البديل من أجل ألمانيا في خطابه الشهير عام 2017 بعد فوز حزبه بأصوات كافية لدخول البرلمان الألماني للمرة الأولى.

يركز خطاب الاستقطاب الشعبوي والمتطرف على سردية الأرض التاريخية التي عاش عليها شعب بصفات معينة، تلك الأرض التي تغيرت على الخارطة وأصبح يعيش عليها أناس لا يملكون الحق فيها.

بإمكان المتابع أن يجد تلك النوستالجيا للأيام القديمة سواء لدى حزب البديل من أجل ألمانيا أو تنظيم الدولة (داعش). لوقت كان فيه كل شيء إما أبيضاً أو أسوداً، عدواً أو صديقاً، شريكاً في التاريخ والمستقبل أو أجنبيا. فالحنين إلى الماضي في خطاب الاستقطاب يشبه حنين المرء إلى الطفولة التي تقدم صورة مبسطة عن العالم بعيداً عن التعقيدات. طفولة غير ملتزمة بأن تعرف أكثر مما ترغب.

والملفت في خطاب الحنين للماضي هو أنه امتلك على مر التاريخ ممثلين له ومناصرين وغالباً ما يلقى رواجاً شعبياً بسرعة ملفتة مقارنة بخطاب الأحزاب السياسية الأخرى. الاستقطاب بهذا الأسلوب يعطي أجوبة سريعة على أسئلة معقدة.

فمثلا عند الحديث عن ارتفاع معدلات الجريمة وعدم الاندماج في أحياء المهاجرين بأحد المدن الأوروبية سيكون من الأسهل تبرير المشكلة عبر لوم ثقافتهم وانغلاقهم بدل الحديث عن التحديات التي يواجهها المهاجرون، والعنصرية التي يتعرضون لها والتمييز في سوق العمل أو عند استئجار المنازل. عدم التنميط يعني التزام الإنسان بالاعتراف بالطرف الآخر والتواصل معه على حل المشاكل.

كذلك الأمر عندما يناقش الإسلاميون على سبيل المثال واقع البلدان العربية فإن أهم حججهم هي المؤامرة التي تستهدف المسلمين منذ نهاية الحرب العالمية الأولى وإلغاء الخلافة وتقاسم تركة السلطنة العثمانية، دون محاولة فهم الطبيعة السياسية والاجتماعية التي حكمت العالم في ذلك الوقت أو تحالفات العرب غير الموفقة التي أوصلت المنطقة إلى ما هي عليه الآن.

كانت أزمة اللاجئين وقضية الإسلام في أوروبا من أهم العوامل التي ساعدت على صعود الخطاب الشعبوي لليمين المتطرف في أوروبا ودعواته للعودة الى الماضي ومعاداة المهاجرين وخاصة المسلمين منهم. حتى وصل الأمر أن تعهد رئيس حزب الحريات اليميني في هولندا غيرت فيلدرز بإنشاء وزارة التطهير من الإسلام وهدفها إعادة اللاجئين والحد من انتشار الإسلام.

على الجانب الآخر ما زالت العديد من الدول العربية غارقة في أزمات سياسية وحروب عبثية. ففي ليبيا، تونس، مصر واليمن انهارت الأنظمة الشمولية التي حكمت البلاد لعشرات السنوات، أما في العراق وسوريا فتحول حلم الحرية إلى حرب لم تنته لليوم. هذا التزعزع في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلق حالة من عدم الاستقرار السياسي ارتفع فيها خطاب الاستقطاب الذي أصبحت الجماعات الجهادية أهم المحاور فيه.

تمكن تنظيم الدولة (داعش) من فتح الحدود بين سوريا والعراق عام 2014 مؤسساً لما يعرف بالدولة الإسلامية التي تجاوزت حدودها وأنشأت تجمعات لها في أفريقيا وآسيا، وتمكنت من تنفيذ هجمات إرهابية في العواصم الأوروبية والمدن الأميركية. هذه الوحشية دفعت الدول الإقليمية والدولية لإنشاء تحالف ضد تنظيم الدولة والبدء بضرب مواقعه.

توسع تنظيم الدولة السريع وانضمام الآلاف له من مختلف دول العالم كان بسبب عوامل متعددة أهمها خطاب الاستقطاب المتطرف الذي دعا لأمة مسلمة واحدة لا حدود بينها ولا قوانين فيها سوى الشريعة. حنين للعودة إلى الماضي ايضا جسده قياديي تنظيم الدولة أبو محمد العدناني وعمر الشيشاني عندما أزالوا الحواجز الترابية على الحدود السورية العراقية معلنين تحطيم اتفاقية سايكس بيكو التي قسمت المنطقة قبل حوالي قرن من الزمن.

خطاب الاستقطاب الكلاسيكي هذا يدعو إلى تفوق المسلمين فقط على أراض الإسلام ويقود معاركها ضد كل من لا يتفق معه. هو خطاب متطرف يدعو إلى تقسيم العالم على أساس الدين، الثقافة أو العرق وينبذ أي تعدد أو انفتاح ويتغذى من عداوة خصومه الغرب تماما كما يتغذى خصومه من اليمين المتطرف في أوروبا على عداوته وعداوة الإسلام والمهاجرين.

ولخطاب الاستقطاب سمات متشابهة سواء كان شعبويا كخطاب حزب البديل من أجل ألمانيا أو دينيا متطرفا كخطاب داعش. فكلا الطرفين يسعى في النهاية إلى إثبات وجهة نظره على حساب خصمه وتحقيق المكاسب مهما كانت العواقب.

التاريخ والحاضر

تعد السردية التاريخية أهم أركان خطاب الاستقطاب، فالتاريخ جزء لا يتجزأ من هوية الأمّة التي يجب أن تكون فخورة بكل ما فعلته. هذا النوع من الفخر لا يعترف إطلاقا بأخطاء الماضي ولا يرى في التاريخ سوى النجاح والتفوق الحضاري على الآخر. والتاريخ مهم لأنّه سردية وظيفتها تصحيح الحاضر وتغيير مسار الشعب.