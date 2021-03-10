عالقون على أبواب الاتحاد الأوروبي

فليكا كلادوشا هي مدينة بوسنية على حدود كرواتيا وتحتضن منذ عدة أشهر بضعة آلاف من المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يحاولون الدخول إلى الاتحاد الأوروبي عن طريق البوابة الكرواتية. استغرق الطريق إلى هنا من مدينة برلين الألمانية قرابة يومين بالسيارة.

على الحدود السلوفانية الكرواتية قامت الشرطة بتفتيش جميع أمتعتنا وسؤالنا عن سبب ذهابنا إلى البوسنة. فريقنا مكون من ثلاث أشخاص للعمل على وثائقي عن حال الهاربين هنا على الحدود، وتقديم مساعدة في الترجمة لتسهيل التواصل بين اللاجئين، الهاربين والعاملين في المنظمات الإغاثية. يوجد في فليكا كلادوشا مخيم للاجئين بقدرة استيعابية تصل إلى 800 شخص، إلا أن عدد الموجودين في هذا المخيم يفوق 1200 لاجئ. هناك مخيم آخر منفصل عن الأول مخصص للعائلات.

أما على أطراف المدينة فيتوزع آلاف اللاجئين في منازل مهجورة أو مدمرة من أيام الحرب اليوغسلافية التي امتدت منذ عام 1991 حتى عام 2001 وراح ضحيتها ما يقارب 120 ألف شخص.

من لا يجد سقفاً من اللاجئين والمهاجرين فوق رأسه ينام في الغابة في درجات حرارة تصل في بعض الأحيان إلى أقل من 15 تحت الصفر وضمن ظروف صحية وإنسانية يرثى لها. يحاول معظمهم الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، إلا أن محاولاتهم تتعرض للفشل على يد الشرطة الكرواتية، التي تقوم بتوقيفهم والاعتداء عليهم، ثم إعادتهم إلى البوسنة بعد مصادرة أغراضهم الشخصية . تقدر أعداد المهاجرين واللاجئين في البوسنة بحوالي 70 ألف بحسب صحيفة دي تسايت الألمانية.

في مركز بلدة فليكا كلادوشا يقع مقهى ومطعم يعتبر مركز استراحة للمهاجرين ومكاناً يستطيعون فيه شحن أجهزتهم المحمولة وتبادل المعلومات عن الطرق المحتملة لإكمال رحلة اللجوء. التقينا بصاحب المطعم إليفيه الإبراهيمي ، 27، وهو طالب في كلية التمريض ويعيل أسرته منذ عدة سنوات. حدثنا عن تجربته مع المهاجرين وعن موجة اللجوء عام 2015، "كنت أستضيف في منزلي عائلات من سوريا، والعراق وغيرها. في ذلك الوقت كانت العائلات تبحث عن مكان لبضعة أيام من أجل الراحة واستكمال رحلتها. الآن ازداد الأمر تعقيداً لكن رغم كل المشاكل هنا أحاول تقديم ما أستطيعه لمن يحتاج المساعدة".