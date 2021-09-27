قبل كابول، مدينة يمنية وقعت في قبضة تنظيم القاعدة

أعادتني مشاهد سقوط كابول بيد حركة طالبان في أغسطس / آب والأحداث المؤسفة التي توالت بعد ذلك، إلى عام 2015 وما حدث في مدينتي المكلا جنوب اليمن، عندما سيطرت عليها احد اعتى مجموعات تنظيم القاعدة لسنة كاملة.

حالة الحرب التي كانت تعيشها اليمن حينذاك جعلت من تلك المأساة مجرد معركة لم يكترث لها العالم. كانت مأساة تجرعناها وحدنا. فعندما ابحث عن أخبار من تلك الفترة لا اجد الا معلومات بسيطة على بعض المواقع المحلية التي تجرأت على النشر وافلتت من العقاب. أما التغطية العالمية فكانت شبه منعدمة.

المكلا مدينة ساحلية يسكنها نصف مليون نسمة، تطل على البحر العربي. هي عاصمة محافظة حضرموت، أكبر محافظات الجمهورية اليمنية وأحد أهم مصادر الثروات النفطية والزراعية والسمكية في البلاد.

عام 2015 كنت طالبة في الثانوية العامة عندما قررت ومجموعة طالبات أن ننفذ مسرحيتنا الأولى باللغة الإنجليزية حول ثورات الربيع العربي. في ظل غياب الأنشطة الثقافية والفنية في بلادنا وتحديدًا للفتيات، كنت أحلم بمسرح داخل المدرسة وكنت على وشك تحقيق ذلك الحلم عندما بدأ كابوس لم يكن في الحسبان.

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في الثاني من نيسان/أبريل وبعد أشهر من الإعداد، انطلقت نحو المدرسة وقدمي تسابقان الرياح. كان هذا اليوم بالنسبة لي يومًا عظيمًا منتظرًا لكنه سرعان ما تحوّل إلى نهار مشؤوم.

حدث كل شيء ليلا وبوتيرة متسارعة. حتى أن بعض السكان ممن تقع بيوتهم على أطراف المدينة - مثل اسرتي - لم يسمعوا تبادل إطلاق النار. وعندما جاء الصباح كانوا مستعدين لبدء روتينهم اليومي.

أذكر أنني توجهت مسرعة إلى الخارج في تمام السابعة صباحا ولكن جارتنا استوقفتني وطلبت مني العودة فورا الى البيت لان الامور خارج الحارة الشعبية التي نسكن فيها ليست على ما يرام. ولكنني قررت أن أواصل طريقي وقلت لنفسي إنها ربما مجرد مظاهرات من تلك التي اعتدنا عليها منذ ثورة فبراير 2011. ولكن جارتنا كانت حازمة وتوعدتني بأنها ستتصل بأمي ان لم أعد أدراجي، واستخدمت وصفا لن أنساه ماحييت: "دخلوا يا بنتي .. البلاد لم تعد معنا.. دخلوا" .

لم أفهم تماما ولكنني عدت. ومسرحيتي لم تعرض ابدا.

يوميات تحت الاحتلال

اقتحم عناصر تنظيم القاعدة المدينة مسيطرين على المنطقة العسكرية بعد انسحاب القوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح منها بشكل مفاجئ. كما هاجموا السجن المركزي وأطلقوا سراح أكثر من 300 سجين، أبرزهم القيادي في التنظيم خالد باطرفي المعتقل منذ 2013 والذي سيصبح "أمير المؤمنين" عند إعلان المدينة عاصمة لما سمي إمارة اليمن.

سرعان ما لاذت العائلات القادرة على السفر بالفرار برا إلى السعودية أو عمان كما تم إجلاء الأجانب الموجودين داخل المدينة. أما نحن كأسر محدودة الدخل فبقينا وحدنا في المواجهة.