كيف يقضي اليمنيون رمضانهم هذا العام؟

يمرُّ العاملون في القطاع التعليمي في اليمن بوضعٍ مزري لا يكاد يختلف عن باقي القطاعات في البلاد. يعيش المعلمون في فقرٍ شديد اضطر كثيرًا منهم للنزوح أو امتهان مهنًا أخرى ليتحملوا مصاريف العيش لهم ولأسرهم.

مع حلول شهر رمضان، تزداد كلفة المعيشة ومصاريف الأسر. ويأتي رمضان هذه السنة في ظل أزمة معيشية واقتصادية حادة تفاقمت مع جائحة كورونا وانقطاع بعض المساعدات التي كانت تقدمها الجمعيات غير الحكومية الى المحتاجين وذلك بسبب تضاؤل حجم المساعدات الدولية للبلاد.

مع صيامها، تستفيق سناء (إسم مستعار) باكرا لرعي الماشية رغم عدم اعتيادها على ذلك. سناء التي تبلغ من العمر ٤٦ عاما، ليست راعية او مزارعة، بل معلمة في احدى المدارس الحكومية في مدينة ذمار جنوب صنعاء منذ عام ١٩٩٦. تعمل سناء حاليًا في تربية الماشية كمهنة بديلة عن التدريس لتوفير كلفة معيشتها واسرتها.

بحسب وصفها فقد وصل الأمر بها بأن تذهب إلى المدرسة وتعود بدون أن تحصّل قيمة المواصلات أو حقَّ وجبةِ إفطار.

وقد بدأ الوضع يزداد سوءً منذ انقطاع رواتب الموظفين الحكوميين ومن ضمنهم المعلمين بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء عام ٢٠١٥ وإصدار قرار نقل الحكومة والبنك المركزي الى عدن في سبتمبر/أيلول ٢٠١٦ مما أدى الى تراجع سعر صرف العملة ليساوي الدولار الواحد ٦٠٠ ريال يمني بعملة الشمال المتداولة في مناطق سيطرة الحوثيين بعد أن كان يساوي ٢٥٠ ريال يمني. استمر هذا الانقطاع مع صرف نصف راتب حين تسنح الفرصة لحكومة صنعاء بذلك.

مجهود مضاعف

اضطرت سناء لشراء الحيوانات وتربيتها بحكم انقطاع الرواتب وضرورة المحافظة على مهنة التدريس بسبب فرض الحكومة على المعلمين الحضور وعدم التغيب وإلا يتم إلغاء الوظيفة الحكومية: "قبل عام فكرتُ بشراء الماشية ووضعها عند أحد الجيران ليعتنوا بها وثم تقاسم سعرها النصف بالنصف مستقبلًا، لكن سرعان ما مرَّ الوقت ورفض جيراني أخذها مما اضطرني للإعتناء بها ,تنظيفها ورعيها وهكذا حتى كبر عدد الماشية شيئًا فشيئا..."

"بالرغم من مشقة تربية الحيوانات ورعايتها تبقى أفضل بألف مرة من التدريس بحكم انقطاع الرواتب والحالة المادية الصعبة حاليًا،" تقول سناء، وتضيف: "الحاجة والصبر وحب الحيوانات ساعدوني على تحمل هذه المشقة".

تفكر سناء ببدء التسويق لحيواناتها في الصيف من هذا العام لتبدأ بالاستفادة وجني المال لتعيل أسرتها ولكنها توجهت للجهات المعنية قائلة: "ارحمونا واصرفوا رواتبنا بدلًا من البهدلة التي نعيشها".

فكرت سناء أكثر من مرة بترك التدريس والتفرغ لتربية الحيوانات بحكم المجهود المضاعف والتكاليف الذاتية التي يتحملها المدرسون دون أي عائد، "لكن في النهاية أفكر أنه إذا تحسنت الأوضاع وعادت الحياة لطبيعتها لا أريد أن تضيع معها وظيفتي، لذلك أداوم وعلى الله...".

مساعدات مقطوعة

تصف سناء الأوضاع التي جعلت هذا العام اصعب من الذي سبقه: "مرَّ شهر رمضان في العامين السابقين أفضل بكثير مع حوافز اليونيسف التي سلمت لنا، وساعدتنا في شراء مصاريف رمضان وملابس للعيد... لكن هذه السنة وقفوا صرف الحوافز مما أزّم علينا الحال"

على مدى العامين الماضيين تكفلت اليونيسف بصرف حوافز نقدية شهرية للمعلمين والموظفين العاملين في المدارس في اليمن بعدما قامت بتأمين مبلغ ٧٠ مليون دولار لهذه الغاية.