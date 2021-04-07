لبنان: مبادرات فردية في مواجهة الكورونا والأزمة الإقتصادية الخانقة

مع انتشار جائحة كورونا واستمرار الحجر المنزلي برزت بعض المشاريع على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لتقديم الخدمات الطبية والمختبرية. أحد هذه المشاريع صفحة nurse home care التي تؤمن خدمات تمريضية منزلية. وكانت هذه الصفحة متواجدة سابقا لكنها اشتهرت أكثر وزاد عملها خلال فترة الحجر المنزلي.

هي صفحة خدمات طبية مخبرية متنقلة أي بمعنى آخر تصل الخدمات إلى بيت المريض للقيام بإجراء الفحوصات المطلوبة مثل مسحة ال pcr، فحوصات الدم او حتى علاجات فيزيائية بنفس السعر الذي تقدمه المختبرات الطبية.

وقد ازدهر عملها خلال الجائحة بسبب عدم قدرة الجميع على التنقل أو الخوف من الذهاب الى المختبرات أو المستشفيات المكتظة، مما جعلها تقدم خدمات جديدة مثل فحوصات دم معينة وأنواع من الاستشفاءات الخاصة. وعملت الصفحة على تقوية الإعلانات للوصول الى اكبر عدد من المتابعين مما يؤدي إلى زيادة عملها وربحها.

من ناحية اخرى، اختار العديد من الاطباء مواقع التواصل الاجتماعي للتقرب من متابعيها ومرضاهم، وبالوقت عينه استفادوا من الحجر المنزلي ليقدموا النصائح الطبية عبر الإنترنت.

فمثلا اخصائية التغذية نانسي ريحاني بدأت بتقديم الاستشارات عبر الانترنت كما أن صفحتها على الانستغرام تقدم النصائح الغذائية والمعلومات الضرورية لحياة صحية. الفترة التي أمضتها خلال الحجر سمحت لها بتطوير الصفحة وازدهارها مما جعلها تصل للعديد من المتابعين الجدد، داخل وخارج لبنان. كما ساعدها هذا على بدء مشروع صغير وهو تحضير زبدة الفستق الصحية وبيعها، مما يعطيها مردود مالي إضافي.