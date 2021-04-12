مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن يأخذون بحق من خذلهم القانون

في الخامس من مارس/آذار ٢٠٢١، أثارت قضية الطفلة أسماء رمزي محمد هاشم مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن بعد أن تم اختطافها في مدينة تعز جنوب البلاد. تداول مستخدمي الفيسبوك صورتها للبحث عنها، كما انتشرت لقطات من كاميرات المراقبة لرجل يأخذها من جانب أحد المحلات التجارية لتنطلق عملية البحث عنه.

مع انتشار الخبر وتوسع عملية البحث من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحركت الجهات الأمنية وتم العثور على الخاطف في مدينة عدن ومعهُ الطفلة المختطفة لترد إلى أهلها.

تم سجن الخاطف بعد ذلك في أحد سجون عدن. وأكدت مصادر لموقع شارع تعز على الفيسبوك أنه تم التعرف على خاطف الطفلة بعد نشر صورهُ على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الحملة الإلكترونية هي التي أعادت الطفلة إلى أهلها.

قضية أسماء ليست الأولى من نوعها. فقد توجه الكثير من مستخدمي ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن للحشد والضغط على الجهات المعنية لإحقاق العدالة أو القصاص في قضايا تخاذلت فيها السلطات، من خلال نشر هاشتاغات ومنشورات تحدث تأثيرًا على الرأي العام. وقد وصل ذلك إلى تحريك الجهات المعنية للبحث والتحقيق في جرائم عديدة، أو حتى تنفيذ الأحكام على الجناة. وبذلك أصبحت منصات التواصل الاجتماعي منبرًا لليمنيين للضغط على المحاكم.

الرأي العام يحرك القانون

في نوفمبر/تشرين الأول من ٢٠٢٠، تناقل مستخدمو الفيسبوك قضية مروى البيتي تحت هاشتاغ #كلنا_مروى_البيتي التي تصدرت قائمة الترند في تلك الفترة. تندرج قضية البيتي ضمن قضايا العنف المنزلي والعنف ضد المرأة.

ومروى البيتي، إمرأة يمنية كانت في السابعة والعشرين من عمرها عندما أحرقها زوجها أمام أطفالها، وماتت إثر الحرق الذي أصاب كامل جسدها. وجاءت حادثتها متزامنةً مع حملة ١٦ يوم لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي مع سلسلة من الحملات التي قادها مؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي منها حملة #لاتسكتيش التي قادتها جهاد محمد وهي مصورة فوتوغرافية وإحدى المؤثرات والناشطات المجتمعيات.

فقد قالت جهاد في حديثٍ معها حول سبب إطلاق حملتها #لاتسكتيش لمناهضة العنف ضد النساء والتي نُشرتْ ضمنها قصص تعنيف مختلفة : "أن ما يحتاجهُ المجتمع لمواجهة جرائم العنف، وضع قانون يردع ويعاقب مرتكبي العنف إضافةً لنشر الوعي بآثار العنف أيًا كان شكله حتى لو كان لفظيًا".

تضامنت صفحات مجتمعية عديدة مع قضية البيتي منها منصتي30-اليمن والحراك النسوي اليمني وأصوات السلام النسوية وغيرها. كما طالبت الناشطة عائشة الجعيدي في منشور لها على الفيسبوك في أواخر نوفمبر/تشرين الأول بضرورة مثول زوج البيتي أمام القضاء ليحاسب بالقانون داعية متابعيها للمساهمة بتحويل هذهِ القضية لترند.

ولدى سؤالها إن كان للرأي العام المتكون عبر مواقع التواصل الاجتماعي والهاشتاغ الذي نشرته أي تأثير باعتبارها أول الناشرين للهاشتاغ، اجابت: "نعم فبسبب المطالبات تحرك القانون والقضاء وتحملت منظمات المجتمع المدني المرافعة عن مروى ، لدرجة أنه كان هناك قضاة يتواصلون معي بالمجريات والتفاصيل".

ونتيجةً للمطالبات المجتمعية تبنت مؤسسة عدالة للتنمية القانونية قضية البيتي لتمثيلها قضائيًا والمطالبة بحقها الشخصي عن أولياء الدم. وعدالة هي مؤسسة مجتمع مدني تعمل في مجالات التنمية القانونية وبناء السلام لحماية الحريات الأساسية وفقًا للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.

وفي مراسلة لنا معها حول آخر مستجدات القضية أوضحت المؤسسة أن ما تبقى الآن هو المرافعة الختامية والتي يفترض أن يكون فيها النطق بالحكم، وأضافت: "إلى الآن جميع الإجراءات لصالحها ونحن نقوم بكل الجهود لتأخذ حقها".

إزدياد العنف

لم تكن قضية مروى البيتي قضية العنف الوحيدة التي تصدرت قائمة الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، بل هناك قضايا أخرى كقضية العنود حسين شريان ذات الـ١٩ عام التي أقدم زوجها على احراقها بمادة كيميائية في أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٠ ليشوه بذلك ملامحها وتتضررعينها بعد أربع سنوات من التعنيف المنزلي المستمر.