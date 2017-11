La defensa de l'estat de dret a la unió Europea

3 de novembre de 2017

Benvolgut president Juncker, benvolgut president Tusk:

Som acadèmics, polítics, intel·lectuals de l’esfera pública i diputats del Parlament Europeu i us escrivim per traslladar-vos la nostra preocupació.

La Unió Europea ha proclamat els principis de l’estat de dret i el respecte dels drets i de les llibertats fonamentals com a compromisos vinculants per als seus estats membres (articles 2 i 6 del Tractat de Lisboa). Els mandataris de la UE han estat uns ferms defensors d’aquestes normes fonamentals, com demostra l’exemple recent en què es van oposar als intents del govern polonès de soscavar la independència de la seva magistratura o les accions del govern hongarès destinades a limitar les llibertats de la societat civil i dels mitjans.



No obstant això, ens preocupa profundament que els òrgans de govern de la UE condonin la vulneració de l’estat de dret a Espanya, en especial en la resposta que les autoritats centrals espanyoles van donar al referèndum de l’1 d’octubre sobre la independència de Catalunya. Nosaltres no ens posicionem políticament sobre el fons de la disputa referent a la sobirania territorial i som conscients de les mancances procedimentals que va comportar l’organització del referèndum. El que ens amoïna és l’estat de dret tal com l’exerceix un estat membre de la UE.





El govern espanyol ha justificat les seves accions al·legant la defensa o el restabliment de l’ordre constitucional. Segons ha declarat la Unió, es tracta d’un afer intern d’Espanya. En efecte, en les democràcies liberals les qüestions de sobirania nacional pertanyen a l’àmbit de la política nacional. Ara bé, la manera en què les autoritats espanyoles han respost a les reivindicacions d’independència manifestades per una part significativa de la població de Catalunya constitueix una violació de l’estat de dret, concretament:



1. El Tribunal Constitucional espanyol va prohibir el referèndum sobre la independència catalana previst per a l’1 d’octubre, a més a més de la sessió del Parlament català programada per al 9 d’octubre, argüint que les accions previstes infringien l’article 2 de la Constitució espanyola, en què s’estipula la unitat indissoluble de la nació espanyola, motiu pel qual la secessió es considera una il·legalitat. Ara bé, aplicant l’article 2 d’aquesta manera, el Tribunal ha vulnerat les disposicions constitucionals relatives a la llibertat de reunió pacífica i d’expressió, dos principis consagrats en els referèndums i els debats parlamentaris, independentment de la temàtica que abordin. Sense interferir en les controvèrsies constitucionals espanyoles ni en el Codi Penal espanyol, observem que executar una disposició constitucional vulnerant alhora drets fonamentals és una paròdia del sistema judicial. Per tant, les sentències del Tribunal i les accions del govern espanyol que van servir de base legal per a aquestes sentències violen tant l’esperit com la lletra de l’estat de dret.



2. Durant els dies previs al referèndum, les autoritats espanyoles van emprendre tot un seguit d’accions repressives contra funcionaris, diputats, alcaldes, mitjans, empreses i ciutadans. El bloqueig de serveis d’Internet i d’altres xarxes de telecomunicacions durant la campanya del referèndum i un cop celebrat van tenir greus conseqüències sobre l’exercici de la llibertat d’expressió.



3. El dia del referèndum, la policia espanyola va fer ús d’una força excessiva i de violència contra votants i manifestants pacífics, segons Human Rights Watch. Aquest ús desproporcionat de la força és un abús de poder indiscutible de les forces de seguretat.

4. La detenció i l’empresonament el 16 d’octubre dels activistes Jordi Cuixart i Jordi Sànchez (presidents, respectivament, de l’Assemblea Nacional Catalana i d’Òmnium Cultural) acusats de sedició constitueixen un error de la justícia. Els fets que van motivar aquesta incriminació no es poden descriure com sediciosos, sinó que el que va tenir lloc va ser el lliure exercici del dret a manifestar-se públicament i de manera pacífica, tal com el recull l’article 21 de la Constitució espanyola.

El govern espanyol, en el seu intent de salvaguardar la sobirania de l’Estat i la indivisibilitat de la nació, ha conculcat drets i llibertats bàsiques garantides per la Convenció Europea de Drets Humans, la Declaració Universal de Drets Humans, a més dels articles 2 i 6 de la llei fonamental de la UE (el Tractat de Lisboa). La violació de drets i llibertats bàsiques emparades per la legislació internacional i comunitària no pot considerar-se una qüestió interna de cap govern. El silenci de la UE i el seu rebuig a una mediació creativa és injustificable.

Les accions del govern espanyol no es poden justificar esgrimint la protecció de l’estat de dret, per molt que es fonamentin en disposicions jurídiques concretes. A diferència de l’imperi de la llei (en què imperen les normes promulgades per mitjà del procediment legal més adequat o formulades per una autoritat pública), l’estat de dret implica també la salvaguarda dels drets i de les llibertats fonamentals, unes normes que converteixen una llei en vinculant, no tan sols perquè sigui correcta des del punt de vista procedimental, sinó perquè consagri la justícia. En les democràcies liberals, l’estat de dret, entès d’aquesta manera, és el que confereix legitimitat a una autoritat pública.

És per això que exhortem la Comissió a estudiar la situació espanyola des de l’òptica de l’estat de dret, com ho ha fet en altres ocasions amb altres estats membres.

Els dirigents de la UE han reiterat que la violència no pot ser un instrument polític; malgrat tot, implícitament han condonat els actes de les forces policials espanyoles i han considerat que les accions del govern espanyol eren compatibles amb l’estat de dret. Aquesta versió amputada i reduccionista de l’estat de dret no hauria d’esdevenir el nou sentit comú polític d’Europa. És perillosa i provoca uns riscs que poden causar perjudicis a llarg termini per a la Unió. Així doncs, exhortem el Consell Europeu i la Comissió Europea a prendre les mesures necessàries per restablir el principi de l’estat de dret i el seu règim com a fonament de la democràcia liberal a Europa combatent qualsevol forma d’abús de poder que perpetri qualsevol dels seus estats membres. Sense això, i sense un intent seriós de mediació política, la UE s’arrisca a perdre la confiança i el compromís dels seus ciutadans.

Mentrestant, la crisi ha seguit el seu curs (el govern català ha estat arrestat, s’ha formulat una ordre de detenció del senyor Puigdemont). Seguim de prop la situació pendents dels interessos de la democràcia a Catalunya, Espanya i Europa, ja que tots ells són inseparables, i fem un èmfasi encara més gran en la importància del seguiment de la UE del respecte a les llibertats fonamentals per totes les parts.

***

A iniciativa d’Albena Azmanova (Universitat de Kent) i Barbara Spinelli (escriptora, eurodiputada)

Co-signataris (a títol personal):

Traduït de l'anglès: Yannick Garcia.