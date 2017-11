La defensa del estado de derecho en la unión Europea

3 de Noviembre del 2017

Estimado Presidente Juncker, estimado Presidente Tusk:

Somos académicos, políticos, intelectuales de la esfera pública y miembros del Parlamento Europeo que os escribimos para manifestar nuestra preocupación.

La Unión Europea ha proclamado que los principios del Estado de Derecho y el respeto por los derechos fundamentales y las libertades son compromisos vinculantes para todos sus Estados Miembros (Artículos 2 y 6 del Tratado de Lisboa). Los mandatarios de la UE han sido firmes defensores de estas normas fundamentales, como demuestran la reciente oposición contra los intentos del gobierno polaco de socavar la independencia de su sistema judicial y contra las acciones del gobierno de Hungría dirigidas a limitar las libertades de la sociedad civil y de los medios de comunicación.

Sin embargo, manifestamos nuestro profunda preocupación por el hecho que los órganos de gobierno de la UE estén condonando la vulneración del Estado de Derecho en España, en especial en la respuesta del gobierno central Español al referéndum de independencia de Cataluña del pasado 1 de Octubre. Cabe destacar que no nos posicionamos políticamente sobre el fondo de la disputa referente a la soberanía territorial, y que somos conscientes de los déficits procedimentales de la organización del referéndum; nuestra preocupación está relacionada con el uso del Estado de Derecho tal y como ha sido practicado por un estado miembro de la UE.

El gobierno español ha justificado sus acciones alegando la defensa o restauración del orden constitucional. La Unión Europea ha declarado que se trata de un asunto interno de España. En efecto, en las democracias liberales los debates sobre soberanía nacional pertenecen al dominio de la política interna. Sin embargo, el modo en que las autoridades españoles han gestionado las reivindicaciones de independencia de una parte significativa de la población de Cataluña constituye una violación del Estado de Derecho. En concreto:

1/ El Tribunal Constitucional Español ha prohibido el referéndum de independencia de Cataluña previsto para el día 1 de Octubre así como la sesión del Parlamento catalán del día 9 de Octubre basándose en que estas acciones planeaban violar el Artículo 2 de la Constitución Española. Este Artículo estipula que la unidad de la nación española es indisoluble y, por lo tanto, la secesión es ilegal. Sin embargo, al forzar la aplicación del Artículo 2 el Tribunal ha vulnerado las disposiciones constitucionales en relación a la libertad de reunión pacífica y de expresión – dos derechos inherentes a referéndums y debates parlamentarios independientemente del tema de debate. Sin ánimo de interferir en las controversias constitucionales de España ni en el código Penal español observamos que es absurdo forzar una disposición constitucional a través de la violación de derechos fundamentales. Así, los dictámenes del Tribunal y las acciones del gobierno español sustentadas legalmente en esas sentencias vulneran el espíritu y la letra del Estado de Derecho.

2/ Durante los días que precedieron al referéndum las autoridades españolas emprendieron una serie de acciones represivas contra funcionarios, diputados del parlamento, alcaldes, medios de comunicación, empresas y ciudadanos. El bloqueo de Internet y otras redes de telecomunicaciones durante y después de la campaña del referéndum tuvieron también serias consecuencias en el ejercicio de la libertad de expresión.



3/ Durante el día del referéndum la policía española ejerció un uso excesivo de la fuerza y de la violencia contra votantes y manifestantes pacíficos, según los informes de Human Rights Watch. Este uso desproporcionado de la fuerza es sin lugar a dudas un abuso de poder en el intento de forzar el cumplimiento de la ley.



4/ La detención y encarcelamiento el 16 de Octubre de los activistas Jordi Cuixart y Jordi Sànchez (Presidentes, respectivamente, de Òmnium Cultural y de la Asamblea Nacional Catalana) bajo los cargos de sedición es un error judicial. Los hechos que justificaron esta acusación no pueden ser calificados de sedición, sino de un libre ejercicio del derecho a manifestación pública tipificado en el Artículo 21 de la Constitución Española.

El gobierno español, en sus intentos por salvaguardar la soberanía del estado y la indivisibilidad de la nación ha vulnerado derechos y libertades fundamentales garantizados en la Convención Europea de Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como también los Artículos 2 y 6 de la ley fundamental de la UE (el Tratado de Lisboa). La violación de derechos y libertades fundamentales protegidos por la legislación internacional y comunitaria no puede ser visto como un asunto interno de ningún gobierno. El silencio de la UE y su rechazo a una mediación innovadora es injustificable.

Las acciones del gobierno español no se pueden justificar argumentando la protección del Estado de Derecho, por mucho que se basen en disposiciones legales específicas. A diferencia del imperio de la ley (en el que se gobierna en base a normas promulgadas por el proceso legal más adecuado o formuladas por una autoridad pública), el Estado de Derecho implica también la salvaguarda de los derechos y libertades fundamentales, unas normas que convierten la una ley en vinculante no tan sólo por ser proceduralmente correcta sino también porque venera la justicia. Es el Estado de Derecho entendido de este modo el que otorga legitimidad a una autoridad pública en las democracias liberales.

Es por todo esto que pedimos a la Comisión que examine la situación en España bajo el marco del Estado de Derecho, como ha hecho ya en el pasado con otros Estados Miembro.

Los dirigentes de la UE han reiterado que la violencia no puede ser un instrumento político, pero al mismo tiempo han condonado implícitamente las acciones de la policía española y han considerado que las acciones del gobierno español son acordes al Estado de Derecho. Esta visión simplista y sesgada del Estado de Derecho no debería convertirse en el nuevo sentido común político de Europa. Es peligrosa y tiene riesgos que podrían dañar la Unión a largo plazo. Por ese motivo pedimos al Consejo Europeo y a la Comisión que hagan todo lo que sea necesario para restaurar el principio del Estado de Derecho como fundamento de una democracia liberal en Europa a través de la oposición a cualquier forma de abuso de poder cometido por Estados Miembros. Sin esto, y sin un intento serio de mediación política, la UE arriesga perder la confianza y compromiso de sus ciudadanos.

Mientras tanto la crisis se ha agravado (el gobierno catalán ha sido arrestado, se ha dictado una orden de detención contra el señor Puigdemont). Seguimos de cerca la situación con los intereses de la democracia en Cataluña, España y Europa en mente, ya que todos ellos son inseparables e insistimos de nuevo en la importancia del seguimiento de la UE en cuanto al respeto de los derechos fundamentales de todas las partes.

***

A iniciativa de Albena Azmanova (Universidad de Kent) y Barbara Spinelli (escritora, eurodiputada)

traducción del original en inglés por Xavier Rubio-Campillo

Co-signatarios (a título personal):

Etienne Balibar, université Paris Nanterre and Kingston University London

David Gow, editor, Social Europe

Kalypso Nicolaidis, Oxford University, Director of the Center for International Studies

Mark Davis, University of Leeds, Founding Director of the Bauman Institute

Cristina Lafont, Northwestern University (Spanish citizen)

Ash Amin, Cambridge University

Yanis Varoufakis, DiEM25 co-founder

Rosemary Bechler, editor, openDemocracy

Gustavo Zagrebelsky professor of constitutional law, University of Turin

Antonio Negri, Philosopher, Euronomade platform

Costas Douzinas, Birkbeck, University of London

Robert Menasse, writer, Austria

Dimitrios Papadimoulis, Vice President of the European Parliament (GUE-NGL)

Ulrike Guérot, Danube University Krems, Austria & Founder of the European Democracy Lab, Berlin

Judith Butler, University of California, Berkeley and European Graduate School, Switzerland

Philip Pettit, University Center for Human Values, Princeton University (Irish citizen)

Josep-Maria Terricabras, Member of European Parliament (Greens/EFA)

Hauke Brunkhorst, University of Flensburg

Judit Carrera, Centre for Contemporary Culture of Barcelona

Gabriele Zimmer, Member of European Parliament (President, GUE/NGL)

Philippe Schmitter, European University Institute, Florence

Bart Staes, Member of European Parliament (Flemish Greens)

Marie-Christine Vergiat, Member of European Parliament (GUE-NGL)

Jón Baldvin Hannibalsson, former minister for foreign affairs and external trade of Iceland

Diana Wallis, former Vice President of the European Parliament

Craig Calhoun, President, Berggruen Institute; Centennial Professor at the London School of Economics and Political Science (LSE)

Jane Mansbridge, Kennedy School of Government, Harvard University

Josu Juaristi Abaunz, Member of European Parliament (GUE-NGL)

Alyn Smith, Member of the European Parliament (Greens/EFA)

Thor Gylfason, University of Iceland and Research Fellow at CESifo, Munich/former member Iceland Constitutional Council 2011

Jordi Solé, Member of European Parliament (Greens/EFA)

Judith Revel, Université Paris Nanterre

Seyla Benhabib, Yale University; Catedra Ferrater Mora Distinguished Professor in Girona (2005)

Arjun Appadurai, Institute for European Ethnology, Humboldt University, Berlin

Susan Buck-Morss, CUNY Graduate Center and Cornell University

Ramon Tremosa i Balcells, Member of European Parliament (Alde)

Anastasia Nesvetailova, Director, City Political Economy Research Centre, City University of London

Nancy Fraser, The New School for Social Research, New York (International Research Chair in Social Justice, Collège d’études mondiales, Paris, 2011-2016)

Jill Evans, Member of the European Parliament (Greens/EFA)

Regina Kreide, Justus Liebig University, Giessen

Jodi Dean, Hobart and William Smith Colleges, Geneva NY

Tatjana Zdnoka, Member of the European Parliament (Greens/EFA)

Wendy Brown, University of California, Berkley

Roberta De Monticelli, University San Raffaele, Milan.

Sophie Wahnich, directrice de recherche CNRS, Paris

Christoph Menke, University of Potsdam, Germany

Tanja Fajon, Member of the European Parliament (S&D)

Robin Celikates, University of Amsterdam

Eric Fassin, Université Paris-8 Vincennes - Saint-Denis

Paul Molac, Member of the French Parliament (écologiste)

Alexis Cukier, Université Paris Nanterre

Diogo Sardinha, university Paris/Lisbon

Luke Ming Flanagan, Member of the European Parliament (GUE-NGL)

Dario Castiglione, University of Exeter

Hamit Bozarslan, EHESS, Paris

Frieder Otto Wolf, Freie Universität Berlin

Gerard Delanty, University of Sussex

Boaventura de Sousa Santos, Coimbra University and University of Wisconsin-Madison

Sandro Mezzadra, Università di Bologna

Camille Louis, University of Paris 8 and Paris D

Philippe Aigrain, writer and publisher

Yann Moulier Boutang and Frederic Brun, Multitudes journal

Anne Querrien and Yves Citton, Multitudes journal

Bruce Robbins, Columbia University

Michèle Riot-Sarcey, université Paris-VIII-Saint-Denis

Zeynep Gambetti, Bogazici University, Istanbul (French citizen)

Andrea den Boer, University of Kent, Editor-in-Chief, Global Society: Journal of Interdisciplinary International Relations

Moni Ovadia, writer and theatre performer

Merja Kyllönen, Member of the European Parliament (GUE/NGL)

Guillaume Sibertin-Blanc, Université Paris 8 Saint-Denis

Peter Osborne, Centre for Research in Modern European Philosophy, Kingston University, London

Ilaria Possenti, University of Verona

Nicola Lampitelli, University of Tours, France

Yutaka Arai, University of Kent

Enzo Rossi, University of Amsterdam, Co-editor, European Journal of Political Theory

Petko Azmanov, journalist, Bulgaria

Etienne Tassin, Université Paris Diderot

Lynne Segal, Birkbeck College, University of London

Danny Dorling, University of Oxford

Maggie Mellon, social policy consultant, former executive member Women for Independence

Vanessa Glynn, Former UK diplomat at UKRep to EU

Alex Orr, exec mbr, Scottish National Party/European Movement in Scotland

Bob Tait, philosopher, ex-chair Langstane Housing Association, Aberdeen

Isobel Murray, Aberdeen University

Grahame Smith, general secretary, Scottish Trades Union Congress

Igor Šoltes, Member of the European Parliament (Greens/EFA)

Pritam Singh, Oxford Brookes University

John Weeks, SOAS, University of London

Jordi Angusto, economist at Fundació Catalunya-Europa

Leslie Huckfield, ex-Labour MP, Glasgow Caledonian University

Ugo Marani, University of Naples Federico II and President of RESeT

Gustav Horn, Scientific Director of the Macroeconomic Policy Institute of the Hans Böckler Stiftung

Chris Silver, journalist/author

François Alfonsi, President of EFA (European Free Alliance)

James Mitchell, Edinburgh University

Harry Marsh, retired charity CEO

Desmond Cohen, former Dean, School of Social Sciences at Sussex University

Yan Islam, Griffith Asia Institute

David Whyte, University of Liverpool

Katy Wright, University of Leeds

Adam Formby, University of Leeds

Nick Piper, University of Leeds

Matilde Massó Lago, The University of A Coruña and University of Leeds

Jim Phillips, University of Glasgow

Rizwaan Sabir, Liverpool John Moores University

Pablo Ciocchini, University of Liverpool

Feyzi Ismail, SOAS, University of London

Kirsteen Paton, University of Liverpool

Stefanie Khoury, University of Liverpool

Xavier Rubio-Campillo, University of Edinburgh

Joe Sim, Liverpool John Moores University

Paul Molac, Member of the French Parliament

Hannah Wilkinson, University of Keele

Gareth Dale, Brunel University

Robbie Turner, University of St Andrews

Will Jackson, Liverpool John Moores University

Louise Kowalska, ILTUS Ruskin University

Alexia Grosjean, Honorary member, School of History, University of St Andrews

Takis Hadjigeorgiou, Member of the European Parliament (GUE-NGL)

Paul McFadden, York University

Matthias E. Storme, Catholic University of Leuven

Phil Scraton, Queen's University Belfast

Oscar Berglund, University of Bristol

Michael Lavalette, Liverpool Hope University

Owen Worth, University of Limerick

Ronnie Lippens, Keele University

Zoë Dingwall, political adviser EFA (European Free Alliance)

Andrew Watterson, Stirling University

Steve Tombs, The Open University

Emily Luise Hart, University of Liverpool

David Scott, The Open University

Anders Eriksson, bureau EFA (European Free Alliance), European Parliament

Bill Bowring, Birkbeck College, University of London

Sofa Gradin, King’s College London

Michael Harrison, University of South Wales

Ana Manzano-Santaella, University of Leeds

Noëlle McAfee, Emory University

Peter J. Verovšek, University of Sheffield

Peter Dews, University of Essex

Martin Matuštík, Arizona State University

Camil Ungureanu, Pompeu Fabra University, Barcelona

Dafydd Huw Rees , Cardiff University

Patrick Le Hyaric, Member of the European Parliament (GUE-NGL)

Hans-Peter Krüger, University of Potsdam

Loren Goldman, University of Pennsylvania

Federica Gregoratto, University of St.Gallen

Rurion Soares Melo, Universidade de São Paulo

Pieter Duvenage, Cardiff University and editor, Journal for Contemporary History

Chad Kautzer, Lehigh University

Peter A. Kraus, University of Augsburg

David Ingram, Loyola University of Chicago

Alain-G. Gagnon, Université du Québec à Montréal

Peter Bußjäger, Institut für Föderalismus, Innsbruck

Nelly Maes, Former Member of the European Parliament, former President of European Free Alliance

Helmut Scholz, Member of the European Parliament (GUE/NGL)

Michel Seymour, Université de Montréal

Simon Toubeau, University of Nottingham

Georg Kremnitz, Universität Wien

Keith Gerard Breen, Queen’s University Belfast

Alan Price, Swansea University

Fernando Ramallo, Universidade de Vigo

Nicolas Levrat, University of Geneva, Director of the International Law Department

Jordi Matas, Professor of Political Science, University of Barcelona

María Pilar García Negro, University of Coruña

María do Carme García Negro, University of Santiago de Compostela

Francisco Rodríguez, writer

Carme Fernández Pérez-Sanjulián, University of Coruña

Patrice Poujade, Université de Perpignan

Colin H Williams, Cardiff and Cambridge University

Nicolas Berjoan, Université de Perpignan

Joan Peitavi, Université de Perpignan

Alà Baylac-Ferrer, Université de Perpignan

Guglielmo Cevolin, University of Udine

Robert Louvin, Professor of Comparatve Law, University of Calabria

Günther Dauwen, Secretary General of the Centre Maurits Coppieters

Bart Maddens, Catholic University of Leuven

Alan Sandry, Swansea University

Justo Serrano Zamora, Bavarian School of Public Policy

Ivo Vajgl, Member of the European Parliament (Alde)

Alberto Aziz Nassif, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, México

Sandrina Antunes, University of Minho, Portugal

Pablo Beramendi, Duke University

Nico Krisch, Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva

Miguel Urbán Crespo, Member of the European Parliament (GUE/NGL)

Yasha Maccanico, University of Bristol and "Statewatch"

Richard Norton-Taylor writer on defence and security, trustee of Liberty

Thierry Dominic, l'Université de Bordeaux

Paola Pietrandrea, Université François Rabelais de Tours and DiEM25

Josep Ramoneda, philosopher and writer, Catalonia/Spain

José Luís Rodrigues, DiEM25, Portugal

Marie Pierre Vieu, member of the European Parliament, (GUE/NGL)

Geneviève Fraisse, Centre national de la recherche scientifique, France (CNRS)

Sandra Halperin, Director, Centre for Islamic and West Asian Studies, Royal Holloway, University of London,

Mario Diani, University of Trento

Angelina Ilieva, Chicago University

Elettra Stimilli, la Sapienza Università di Roma

Yves Sintomer, Université de Paris 8

Donatella della Porta, Director of Centre of Social Movements Studies, European University Institute, Florence

