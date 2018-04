Uma nova forma de geografia

About the authors

Francesc Badia i Dalmases is Editor of DemocraciaAbierta. Francesc is an international affairs expert, author and political analyst. His most recent book, " Order and disorder in the 21st century ", has been published in 2016. He Tweets @fbadiad

Antoni Gutiérrez-Rubí (@antonigr) es asesor de comunicación y consultor político, fundador y director de ideograma, consultora de comunicación que opera en España y Latinoamérica. Colabora habitualmente en distintos medios de España, México, Chile y Ecuador y su blog (www.gutierrez-rubi.es) ha sido galardonado internacionalmente.

Antoni Gutiérrez-Rubí (@antonigr) is a communication advisor and political consultant, founder and director of ideogram, a communications consultancy operating in Spain and Latin America. He is a regular contributor to leading newspapers in Spain, Mexico, Chile and Ecuador, and his blog (www.gutierrez-rubi.es) has won several international awards.