Argentina: laboratorio de las nuevas derechas

About the author

Observatorio Argentino es un colectivo de académicos de diversos países de Europa, Australia y las Américas, comprometidxs con el devenir político, cultural y social y los derechos humanos en Argentina. Este texto está siendo lanzado en ocasión del Día Nacional de la Memoria, el 24 de marzo, junto con una solicitada internacional de protesta contra los atropellos de derechos civiles bajo la administración de Macri. Para más información visite: https://observatorioargentino.wordpress.com/

Observatorio Argentino, the Argentina Observatory, is an independent, international collective of academics and cultural workers from all across Europe, the Americas and Australia, concerned with human and civil rights and with social and political justice in Argentina. The present text is written to coincide with Argentina’s National Day of Memory on March 24, in conjunction with an international academic protest against civil rights abuses under Macri; for details see: https://observatorioargentino.wordpress.com/