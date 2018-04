As novas plataformas que estão transformando a gestão pública

About the author

Sabrina Díaz Rato es una periodista argentina, presidenta de la Fundación PuntoGov, entidad civil dedicada a proyectos TIC para el cambio social. Es consultora externa en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y miembro del Comité de Mujeres Líderes de las Américas. Investiga y escribe sobre Internet y Política, Innovación Social, Cultura Digital, Gobierno Abierto, Participación Ciudadana y TIC para el Desarrollo en América latina.

Sabrina Díaz Rato is an Argentine journalist, president of the PuntoGov Foundation, a civil entity devoted to ICT projects for social change. She is an external consultant at the Inter-American Development Bank (IDB) and a member of the Women Leaders' Committee of the Americas. She does research on Internet and politics, social innovation, digital culture, open government, citizen participation and ICT for development in Latin America.