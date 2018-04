La evolución humana y la innovación ¿van de la mano?

About the author

Tomás Díez is a Venezuelan city planner specialised in digital production and its implications for the future of cities and society. A founding member of the Fab Lab Barcelona at the Institute for Advanced Architecture of Catalonia (IAAC), he currently manages the Fab City Research Laboratory and the Fab Foundation European project and several projects with the global network of Fab Labs. He is also a tutor in Product Design at the London Royal College of Arts, where he co-directs the Exploring Emergent Futures platform, and was singled out by The Guardian and Nesta as one of the top 10 digital social innovators in 2013.

Tomás Díez es un urbanista venezolano especializado en la producción digital y sus implicaciones para el futuro de las ciudades y la sociedad. Miembro fundador del Fab Lab Barcelona del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña (IAAC), dirige actualmente el Fab City Research Laboratory y el proyecto europeo Fab Foundation. Es también tutor de Diseño de Producto en el Royal College of Arts de Londres, donde co-dirige la plataforma Exploring Emergent Futures, y fue seleccionado por The Guardian y Nesta como uno de los 10 mejores innovadores sociales digitales de 2013.