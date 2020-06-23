openDemocracyUK: Opinion

Osman Kavala ile Salyangozlar: İzle, Eğlen, Paylaş

Karantina altında bir dünya ilki opera, zulme karşı on dakikalık keyif

Anthony Barnett
Anthony Barnett
23 June 2020

Büyük bir haksızlık başka bir ülkede yaşandığında buna karşı bir şey yapma imkanını ele geçirmek çok ender rastlanan bir fırsattır.

Artık heryerde milyonlarca insan yaratıcılıklarını kullanarak ülkelerindeki şiddete, adaletsizliğe, ayrımcılığa karşı seslerini yükseltiyor.

#MeToo(BenDe), Extinction Rebellion (Yokedilme Başkaldırısı), Hong Kong’a özgürlük seferberliği, Hindistan’da Müslüman soykırımı tehdidine karşı tavır, ve son olarak da Black Lives Matter (Siyahların Hayatı da Önemlidir) hareketleri dünyayı

değiştiriyor.

Kolay ya da çabuk ya da kuvvetli bir direniş olacağı için değil. Kitlelere “hükmeden adam” çağı artık karşısında hakettiği rakibi bulmaya başladığı için.

Türkiye’de Osman Kavala’nın hapse atılması adaletsizliği de artık, bölücülüğü ve nefretiyle seçilmiş bir zalimin adalet ve doğru ile sınanmasının sembolüdür.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emriyle, iftiralardan ibaret suçlamalar bahane edilerek 960 günden fazla süredir demir parmaklıklar ardında hapsedilen Kavala, hayatını,

Türkiye’de ve dışarıda, baskı altındaki azınlıklara saygı ve eşitlik için çalışmaya adamıştır. Ona yapılan bu büyük haksızlığa itiraz etmek ve bir an önce serbest bırakılmasını sağlamak istiyorsak şimdi yapmamız gereken şey çok basit.

“Osman ve Salyangozlar”ı  izle, eğlen ve paylaş.

Bu karantina operalarının ilkidir, on dakika uzunluğundadır, herkesin COVİD 19 nedeniyle karantinada olduğu sırada uluslararası bir işbirliği ile gerçekleştirilmiştir.

Hikayeyi sizlere açıklayarak tadını kaçırmak niyetinde değilim. Müziğini Nigel Osborn besteledi. Yapımcısı  Opera Circus. Şarkıcıların hepsi birinci sınıf. Şahsen Osman’ın 1980’lerden beri arkadaşıyım. 2017 Ekiminde hapse atıldıktan iki

hafta sonra, çileden çıkmış halde şimdiye kadar çoktan serbest bırakılmış olacağını yazmıştım.

Serbest bırakılması çağrısıyla ilgili temel sorun, Osman’ın hep başkalarına yapılan haksızlıklara karşı hiç yorulmadan çalışan biri olması. Dolayısıyla kimliğinin Türkiye’nin demokratik, sivil toplumuyla özdeş olmasıdır. Bir şarkıcı, bir yazar, bir ressam değildir. Dolayısıyla sesini herkes tanımaz, görüşünü bilemez, örnek oluşunu

göremez. Ama şimdi bunu başarabiliriz. Osman ve Salyanğozlar’ı izleyerek.

Bu operayı izleyerek her birimiz onun serbest bırakılmasına destek hareketini damla damla büyüyen bir göle dönüştürebiliriz.

Lütfen izleyin. Son derece keyifli. Sonra da Osman Kavala’nın özgür bırakılmasına yardımcı olmak için paylaşın. “

How do we imagine a world after COVID-19?

What might democracy look like as countries emerge from lockdown? How will public health respond? What lessons from history have we forgotten? How will our societies and cultures change?

openDemocracy has partnered with UCL's Institute of Education to launch a student competition to find ambitious and inspiring answers to these questions.

Join openDemocracy on Thursday 25 June at 5pm UK time/12pm EDT for a live discussion on these and many more questions with some of the competition judges.

Hear from:

Lia Bote Biological sciences student at University College London, and the project leader of London COVID-19 Care Central.

Adam Habib Professor of political science, vice-chancellor and principal, University of the Witwatersrand, Johannesburg, and incoming director of SOAS University of London.

Hannah Marcus Assistant professor in the department of the history of science at Harvard University.

Adam Wagner Barrister, Doughty Street Chambers, visiting professor at Goldsmiths University, specialist advisor to the Joint Committee on Human Rights Inquiry into COVID-19.

Chair: Mary Fitzgerald Editor-in-chief, openDemocracy.

Read more

View all in openDemocracyUK
Who is bankrolling Britain's democracy? Which groups shape the stories we see in the press; which voices are silenced, and why? Sign up here to find out.

Comments

We encourage anyone to comment, please consult the oD commenting guidelines if you have any questions.

Related

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This article is published under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International licence. If you have any queries about republishing please contact us. Please check individual images for licensing details.

Audio available Bookmark Check Language Close Comments Download Facebook Link Email Newsletter Newsletter Play Print Share Twitter Youtube Search Instagram WhatsApp yourData