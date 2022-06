Alarma por la desaparición del periodista Dom Phillips y el indigenista Bruno Pereira, en territorio indígena brasileño

A partir de ahí, el grupo que acompañaba a Bruno y Dom comenzó la búsqueda desde el último pueblo que visitaron, "rastreando todas las orillas del río, buscando todas las pistas posibles", hasta llegar a las cercanías del puerto de Atalaia. "Esperábamos encontrarlos, desde (la localidad) Cachoeira hacia abajo, atados, que hubiera alguna pista, alguna 'pisada' en la orilla del río, para poder ir arrastrándonos. Pero no encontramos nada", dijo la fuente, que cree que los dos no habían sobrevivido. "Si fueron esos tipos, esos pescadores de esa región, no es la primera vez que lo hacen".

En estas búsquedas, el grupo divisó un posible lugar donde podría haber tenido lugar la emboscada. Encontraron una zona en la que se habían sacado volúmenes de barro de una parte del Igapó, como es costumbre de los ribereños, para "anclar" en medio del río. Es un lugar estrecho, cerca de la localidad de Cachoeira.

Según el indígena entrevistado por Amazônia Real, que habló bajo condición de anonimato por temor a su vida, ya que él mismo también ha recibido amenazas, hay ribereños que trabajan para los criminales que operan en esta conflictiva región en torno a la Tierra Indígena Vale do Javari, el segundo mayor territorio demarcado del país. "Hay cuatro jefes, si no me equivoco, y todos trabajan con los narcotraficantes. Pescan para alimentar a los narcotraficantes. Son muy peligrosos. Los atraparon con mucho pescado tracajá y pirarucú, que tomaron de la zona indígena. Los narcotraficantes peruanos y colombianos también actúan en la región.

El equipo de vigilancia

Según el coordinador de Univaja, Paulo Marubo, el Equipo de Vigilancia fue creado para denunciar a los invasores del Territorio Indígena Vale do Javari, principalmente en la región de los indígenas aislados. La idea de este equipo era poder actuar junto con la Funai, órgano que en el gobierno de Jair Bolsonaro ha desechado como instrumento para denunciar los delitos ambientales dentro de la Tierra Indígena.