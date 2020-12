Argentina: la legalización del aborto es urgente

Nuestra investigación tiene dos fuentes de datos. A partir de un corpus de notas de prensa de más de 50 medios nacionales pudimos hacer un análisis cualitativo sobre quiénes son las personas criminalizadas -en general mujeres cis, pobres- y qué características tienen los procesos. A partir de las respuestas a pedidos oficiales de acceso a la información pública pudimos reponer cuantitativamente los datos de la criminalización.

A quién persigue el poder judicial por abortar

Entre 2012 -el año del fallo FAL, en el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación aclaró cómo interpretar el alcance de los abortos que ya son legales desde 1921- y la actualidad se iniciaron 1388 causas por abortos y 37 eventos obstétricos fueron criminalizados. Se trata de los datos oficiales de 14 de las 24 jurisdicciones del país.

Las mujeres alcanzadas por el sistema penal no son una muestra representativa de todas las que abortan. Las que la política criminal persigue pertenecen a sectores sociales vulnerabilizados: no tienen trabajo remunerado, tienen bajo nivel de instrucción formal y viven en condiciones habitacionales muy precarias. Los casos analizados indican que la mayoría tiene menos de 30 años y que muchas tienen une o más hijes.

Algunas de las mujeres que compartieron sus historias dijeron haber quedado embarazadas producto de una violación y por desconocimiento o temor no accedieron a una interrupción legal del embarazo. El 33% de estas mujeres fue denunciada por el personal de salud. Personal que violó su deber de confidencialidad. En el proceso penal que se llevó adelante contra ellas, la mayoría no accedió a una defensa particular y se vulneraron sus derechos.