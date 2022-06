Buscando la esperanza en una ciudad de contrabando

Cuando fui a recogerlo tenía ganas de darle un estrujón, pero también me daba gusto que estaba bien y estaba aquí. Tenía coraje y sentimiento porque no me había contado nada. Si me hubiera dicho: 'Mami, quiero ir con mi hermano al otro lado', yo a lo mejor. Pero no, toda la noche de preocupación. Me entristeció que no confiara en mí. Para él todo terminó muy rápido, pero a mi exyerno lo metieron en la cárcel porque lo habían agarrado cruzando varias veces antes. Hace poco lo soltaron.

Omar era un chico muy rebelde, pero últimamente se ha vuelto más tranquilo. Le he preguntado si se va a ir de nuevo y dice que no. Pero quién sabe. Tiene hermanos mayores que han llegado a Texas y ellos se la cuentan muy bonita.

Me gustaría que terminara la escuela. Dice que quiere aprender a arreglar electrodomésticos y espero que lo haga. No le dará una gran carrera, pero es bueno con las manos y le ayudará a conseguir un trabajo en una maquiladora. Alguien que entiende de electrónica gana más que un operador en la línea. Un operador común y corriente apenas gana lo suficiente para sobrevivir.

Era un vago de primera. No le gustaba la escuela. Ahora ya es más tranquilo, su problema ahorita es de la visión. Le hicieron una operación, pero dijo el oftalmólogo que no había servido de nada. Ya nomás queda el trasplante de córnea. Tal vez eso también lo afectó en la escuela. Me decía, “¿A qué quiere que vaya? Si no veo". Ahora en la escuela es diferente porque aquí le daban la oportunidad de estar pegado en el libro y estar sin vergüenza. También tuvo la oportunidad de ver a una psicóloga, y está tranquilo. Ha cambiado mucho.

Su padre murió cuando tenía ocho años, y desde entonces he trabajado siete días a la semana. ¿Por qué? Porque no estudié. No porque no quisiera, sino porque no tuve la oportunidad. De alguna manera me las arreglé para mantener a mis tres hijos con el sueldo de un operador normal. Pero le pregunto si realmente quiere ser como yo. Estudia, le digo, para tener la oportunidad de ganar un poco más. Le digo que trabaje mucho, 'Algunas mujeres tienen la oportunidad de casarse con alguien bueno', le digo, 'pero tú eres hombre. Vas a trabajar toda tu vida'.