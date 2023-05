En los primeros días de su redacción, Özkırımlı encontró a Loretta J. Ross y su artículo del New York Times "I'm a Black Feminist. I Think Call-Out Culture is Toxic" (Soy una Negra Feminista. Pienso que la cultura del escrache es tóxica). La cita en las primeras páginas. "¿Podemos evitar individualizar la opresión y no utilizar el movimiento como nuestro espacio de terapia personal?", se preguntaba, sin echarlo todo a rodar y reconociendo la utilidad de los 'escraches' como táctica para exigir responsabilidades a los poderosos. Pero la mayoría de los avergonzamientos públicos son horizontales y los hacen quienes creen tener mayor integridad o análisis más sofisticados"... Y esto genera una cultura del miedo que lleva a la gente a cerrarse en banda y a cerrar filas, obstaculizando el trabajo por la justicia social. En lugar de 'hacer escraches', deberíamos 'convocar', escribió, participando 'en debates con palabras y acciones de sanación y restauración, y sin la autocomplacencia del drama'" (10).

Para Özkırımlı, Loretta J. Ross "fue la mentora ideal para el izquierdista desilusionado, privilegiado, sí, pero deseoso de aprender. Su vida, la tenacidad con la que mantuvo su fe inquebrantable y su amor por sus semejantes fueron un recordatorio perfecto de los ideales que la izquierda había olvidado hacía tiempo" (14).

Nacido del sufrimiento y con Ross como guía, el libro de Özkırımlı es mucho más que el diario de un "viaje personal". Es también un llamamiento a todos aquellos desencantados con el populismo y las políticas identitarias radicales para que se liberen del dogmatismo y el fanatismo, y adopten una nueva agenda progresista de justicia social basada en nuestra humanidad y vulnerabilidad comunes, respetando al mismo tiempo nuestras diferencias" (15).

Los tres primeros capítulos exploran la adopción por la derecha y la izquierda de políticas identitarias excluyentes, demostrando y lamentando cómo la izquierda converge con la derecha en "el contexto de la crisis más amplia de la democracia y la creciente polarización en torno a cuestiones de identidad nacional, inmigración, raza, género y sexualidad" (44).

En la Derecha, el motín del Capitolio del 6 de enero de 2021 es un claro ejemplo, cuando el 93% de los alborotadores eran blancos y el 85% hombres, y "la blancura es ahora un componente destacado de la política estadounidense... y los blancos están motivados no sólo por prejuicios o animadversión racial... sino por el 'favoritismo dentro del grupo'". Como las señales son tan claras en la Derecha, algunas personas, supuestamente de Izquierda, han aprovechado la ocasión a para hacer negocio con lo horrible, por lo que la formación en "Diversidad, Equidad, Inclusión" (DEI) se ha convertido en una industria.

Casi todas las empresas de la lista Fortune 500 tienen programas de DEI, y gurús de la "formación antirracista" como Robin DiAngelo se forran (hasta 30.000 dólares por discurso) con libros como White Fragility: Why It's So Hard for White People to Talk About Racism (1,6 millones de ejemplares vendidos justo después del asesinato de George Floyd) y Nice Racism: How Progressive White People Perpetuate Racial Harm (que nos informa de que la gente "racialmente progresista, bienintencionada y amable" es la que más daño hace a la gente de color), y una lista "parcial" de "clientes" que incluye "Amazon, la Bill & Melinda Gates Foundation, el Hollywood Writer's Guild, YMCA y Unilever" (95).