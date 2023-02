La Corte Interamericana condena al Estado boliviano por no investigar el abuso sexual a una menor

La activista colombiana Brisa de Angulo fue violada a los 15 años durante 8 meses, sistemáticamente, por su primo de 27 en Cochabamba, Bolivia. Denunció los hechos a la justicia boliviana. 20 años después, la Corte CIDH condena al Estado de Bolivia por discriminación por motivos de género, niñez y revictimización durante el proceso judicial y reconoce el incesto como un delito.

José Zepeda: Comencemos por lo más reciente. ¿Qué piensa de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre su caso?

Brisa de Angulo Losada: Estoy muy contenta al ver que la Corte se ha pronunciado y ha reconocido los hechos que me sucedieron y que le suceden a los niños, niñas y adolescentes como actos inhumanos, crueles.

Tengo mucha esperanza por todos los nuevos estándares que ahora la Corte ha dispuesto para toda la región y que los gobiernos deben empezar a modificar sus prácticas y sus leyes para adaptarse a los estándares internacionales. Así que es grande mi esperanza.

Han pasado 21 años desde que su primo abusó sexualmente de usted y la violó en diversas ocasiones. Durante todo este tiempo la justicia de Bolivia no pudo condenar al abusador y por eso usted recurrió a la Corte Interamericana. ¿Se sintió y se siente desamparada por la justicia de su país?

Sí. No solamente por la justicia. Toda mi familia me dio la espalda. Mi caso continúa abierto. Sigo esperando que se haga justicia contra mi agresor, el fugitivo. Él está libre caminando por las calles, trabajando en iglesias junto con jóvenes y niños. Yo lo llevé a la Corte Interamericana para que el Gobierno pueda visibilizar lo que está haciendo y las fallas que se comenten en contra de la niñez.

Usted se vio obligada en diversas ocasiones a relatar los pormenores del abuso. La sentencia dice que eso es contrario a la debida diligencia, porque recordar lo sufrido hace revivir situaciones traumáticas. ¿Es ese su caso? Lo traigo a colación porque resulta que hay víctimas que aseguran que entre más hablan de su caso particular, más avanzan en superarlo.

Creo que es diferente cuando uno tiene la opción de contar su historia por voluntad propia. Otra cosa es cuando yo fui a la Fiscal y le conté la historia, ella me exigió, vuelve a contar, vuelve a contar. Me hizo repetir una y otra vez porque ella me decía: “yo sé que estás mintiendo y tengo que encontrar dónde estás mintiendo”. Entonces es muy diferente cuando uno tiene el poder para contar su historia como la siente a cuando el control le pertenece al Estado.

Es importante lo que usted acaba de decir, porque normalmente se considera que una de las disculpas favoritas del abusador es, bueno, es que ella me provocó, ella me buscó, ella se me ofreció. Usted dice ahora no, no solo es el abusador, son las autoridades, son los otros. Todos los que tratan de transformar a la víctima en culpable.

Especialmente si es adolescente. Existe una creencia de que los adolescentes son los que provocan, y ese es precisamente uno de los puntos importantes que toca la Corte Interamericana en situaciones de incesto. En casi todo el mundo el incesto no es considerado como un delito y se pregunta si hubo o no hubo consentimiento y otras consultas similares. Pero ahora la Corte ha pedido que se haga una tipología diferente a la violación, en donde todo adulto tiene que respetar a las niñas y niños y cualquier interacción sexual que tengan es automáticamente un crimen.