El ecocidio y el lado "eco" de las cosas

Parte del conflicto entre las cosmologías indígenas y las ideologías capitalistas se hace patente incluso con iniciativas bienintencionadas como la concesión de personalidad jurídica a elementos de la naturaleza, como con la Ley Te Urewera de 2014 de Aotearoa (Nueva Zelanda) por la que el parque nacional Te Urewera fue "investido de sí mismo como entidad jurídica propia".

Sin embargo, "el concepto de personalidad jurídica... no es una traducción directa de las concepciones indígenas, sino más bien una camisa de fuerza potencial para la política emancipadora indígena. El carácter radical de las ontologías indígenas no se refleja plenamente en el concepto de personalidad jurídica. Además, la forma en que se conceden derechos al entorno natural es una parte importante del efecto que dichos derechos pueden tener en las comunidades indígenas."

El 3 de marzo, un grupo de juristas y activistas se reunió en el ICIP (Instituto Catalán Internacional por la Paz) de Barcelona para debatir sobre el delito de ecocidio y las posibles formas de hacerle frente mediante el derecho y los instrumentos internacionales. Hubo acuerdo general en que, a pesar de los problemas de definiciones y actuación, deberían emplearse todos los recursos jurídicos pertinentes.

No obstante, también deberíamos reflexionar sobre las palabras del sabio wendak (hurón) del siglo XVII, Kandiaronk: "... ¿por qué nunca entablamos pleitos? Bueno, porque tomamos la decisión de no aceptar ni utilizar nunca el dinero... Una y otra vez, he expuesto las cualidades que los wendat creemos que deben definir a la humanidad -sabiduría, razón, equidad, etc.- y he demostrado que la existencia de materiales separados no es lo mismo para unos que para otros. - y he demostrado que la existencia de intereses materiales separados las echa por tierra. Un hombre motivado por el interés no puede ser un hombre de razón" (citado por Graeber y Wengrow, 55-56).

La parte realmente importante de la iniciativa, aún poco explorada, se refiere a lo que dicen los defensores indígenas del medio ambiente sobre los crímenes cometidos contra ellos, sus críticas al sistema capitalista que los está matando y sus conocimientos sobre la protección de su Oikos (un Oikos que se extendería a todo el planeta).

No hay foros para ellos, se les ignora en cumbres como la COP27, y los crímenes contra ellos y sus hábitats son tratados y por tanto ignorados como asuntos locales. Es hora, casi demasiado tarde, de hacer un hueco en el debate sobre el ecocidio para escuchar a la parte “eco” de las cosas, a la gente que más sabe de lo eco, al 5% que gestiona el 85% de la biodiversidad mundial.

Por ejemplo, Papúa Occidental, uno de los países más castigados del mundo, ha preparado una Visión de Estado Verde - "la primera declaración para un "Estado Verde", una democracia comprometida con la protección del medio ambiente, la defensa de los derechos humanos y la administración indígena de las tierras tradicionales"- lanzada por sus líderes independentistas en la COP26 (ver aquí, aquí y aquí), que podría servir como documento de referencia para los defensores indígenas del medio ambiente de todo el mundo.