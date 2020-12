“El Estado nos debe el retorno” Gabriel Moreno, líder palafito

Nosotros hemos sido resilientes y supimos sobrevivir, pero las cosas son tan graves que en 2013 el Departamento para la Prosperidad Social nos regaló una lancha para que la usáramos como ambulancia. Es ideal porque tienen un motor de 200 caballos de fuerza mientras que la mayoría de nuestras lanchas tiene 20 o 15, y eso hace que, si hay una urgencia, nos demoremos más de tres horas llegando a los lugares. La lancha está ahí, pudriéndose en el muelle, porque ni la alcaldía ni la Secretaría de Salud nos han dado para el combustible y para contratar a un operador que la maneje. Esa es nuestra realidad.

Líder por amor

Comencé a ser líder comunitario desde que volví. Me hice parte de la Junta de Acción Comunal y nunca paré. Ahora represento a la comunidad en todos los procesos para restituir nuestros derechos. A mí acá me tienen pendiente, como decimos cuando hablamos de que me escuchan, porque quiero el bienestar para mi pueblo. Cuando sucedió la masacre y volví lo hice por la misma razón: lo único que yo y todos acá queremos es vivir bien, a salvo, con acceso a los derechos que nos merecemos, en nuestro territorio.

Imagen de entrada a Nueva Venecia. | Archivo personal.

Otro tema que es grave es el de las vías de agua. Hace mucho no están fluyendo igual porque la Corporación, Corpomagdalena, no hace los mantenimientos necesarios. A nosotros la verdad a veces ya nos da cosa reclamar, hasta hemos pasado derechos de petición, pero nunca se logra nada. A veces también yo me quedo quieto porque nos amenazan o nos matan y luego dicen que somos guerrilleros, ¡nosotros!, que no somos más que pescadores.

El gobierno nos dice que no hay presupuesto para nuestras necesidades, pero ¿cómo no puede haber presupuesto para darnos al menos un médico? Aquí viene uno, una vez a la semana desde Sitio Nuevo, pero la prioridad son las mujeres embarazadas entonces muchas personas enfermas nunca tienen acceso a salud. A veces leo que las cosas mejoraron desde que se firmó el Acuerdo de Paz, pero acá no. Nadie nunca ha venido a hablarnos de eso o a explicarnos cómo funciona.

Pandemia en medio del olvido

Gracias a dios la pandemia no nos ha afectado en salud, pero económicamente sí, porque no podemos ir a vender pescado a Barranquilla. Ha habido enfermedades por ahí leves, pero lo grave es lo del sustento. Lastimosamente, ningún subsidio del Gobierno ha llegado acá.

Casa en Nueva Venecia. | Archivo personal.

Aquí hacen falta oportunidades. Tanto así que muchas niñas adolescentes de acá sueñan es con casarse para salir y tener algo. Otro problema es que muchas empresas quieren traer agencias de viajes para apoderarse de estas tierras. También hay organismos internacionales que vienen, pero nunca sabemos qué hacen. No vemos la inversión en materia social a pesar de que tenemos un potencial turístico y patrimonial enorme.

Carreteras sin comunidades

En este momento estamos sufriendo porque hay un desastre ambiental en la Ciénaga Grande enorme y los pescadores queremos ser indemnizados porque el Estado ha tenido la culpa de la destrucción de los ríos. Los siete ríos de la Ciénaga están contaminados porque los bananeros se roban el agua, los que cultivan palma la llenan de químicos, los mineros también y meten sus dragas, y las entidades de control no dicen nada. Muchas veces se nos muere el pescado y la sedimentación por los dragados es tan grande que la Ciénaga ya casi ni existe. En Cataca, otro pueblo palafito, la sedimentación llegó a tal nivel, que ya no usan lanchas, sino caballos y motos.

Lo que se nos viene ahora es grave: van a comenzar la doble calzada Ciénaga Grande-Barranquilla y la destrucción es tremenda. Genera mucha sedimentación extra y poco espacio para navegar. También van a destruir un montón de manglares, que son clave para nuestro ecosistema. Todo eso a pesar de que la Ciénaga fue declarada reserva de la biósfera. Lo más triste es que nadie nos ha consultado.

Pero no importa, nosotros vamos a seguir aquí. Esta es nuestra tierra. Nadie más vive así, encima del agua. Y nosotros no lo vamos a dejar de hacer.