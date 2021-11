La visión del Estado verde de Papúa Occidental: un llamamiento a Lula

Con un vasto interior montañoso, tierras bajas boscosas, grandes manglares, así como muchas pequeñas islas y arrecifes de coral, Papúa Occidental cuenta con unas 250 tribus diferentes, con culturas únicas y que hablan sus propias lenguas (¡un regalo del cielo para los misioneros evangelistas del Instituto Lingüístico de Verano!) Son los guardianes de la selva, que observan antiguas prácticas agrícolas a pequeña escala de cultivo de ñames, batatas y cerdos en las tierras altas, o un estilo de vida de cazadores-recolectores con una dieta basada principalmente en el sagú y el pescado en las tierras bajas. Los bosques de Papúa Occidental, ricos en biodiversidad, cubren alrededor de 34,6 millones de hectáreas, de las cuales más de 27,6 millones han sido designadas como bosque de "producción" (léase: de saqueo).

El proyecto colonial de Indonesia en Papúa Occidental se basa, por supuesto, en un racismo virulento. Al igual que el bosque, las personas que protegen la tierra también deben ser cortadas y despejadas. Son un obstáculo para el progreso. Desde que Indonesia invadió Papúa Occidental en 1963, los militares han expresado sin tapujos sus planes de destruir a su pueblo.

En aquel momento, el general Ali Moertopo, "arquitecto" del Nuevo Orden de Suharto que se inició con el golpe militar y los asesinatos masivos de 1965-66, dijo que el pueblo papú debía ser trasladado a la luna. Más de medio siglo después, el general retirado de las fuerzas especiales (Kopassus) Hendropriyono, antiguo jefe de la agencia de inteligencia indonesia (BIN), quiere separar a dos millones de papúes occidentales de Melanesiatrasladándolos a la isla volcánica indonesia de Manado (diez kilómetros cuadrados).

Mientras tanto, Indonesia ha llevado a cabo un enorme proyecto de ingeniería social (transmigración o indonesianización), trayendo a más de un millón (la cifra real es un secreto de Estado) de personas pobres de Indonesia para que vivan en campamentos excavados en la selva tropical. Ahora parece que los indonesios superan en número a los papúes occidentales. Y esto sin hablar de los ataques directos y asesinos a las aldeas de Papúa Occidental. En resumen, es un genocidioy a los peces gordos de la COP26 no les importa.

De hecho, la "Comunidad Internacional" es en gran parte responsable de esto porque permitió a Indonesia tomar el control de la antigua colonia holandesa en 1961 y maquinó el llamado referéndum del "Acta de Libre Elección" en 1969, supervisado in situ por el comandante indonesio, El general de brigada Sarwo Edhie, conocido por dirigir las tropas durante las masacres del golpe militar de 1965-66 (apoyado por la citada "Comunidad Internacional y "Un destello de luz en Asia" para el New York Times), en el que fueron asesinados entre 500.000 y dos millones de civiles, la mayoría por ser "comunistas" (un recuento de muertes displicente que dice mucho de cómo el régimen y sus aliados respetan la vida humana).

En Papúa Occidental, la "Comunidad Internacional" representada por el gran pope de la ONU, Fernando Ortiz Sans, encubrió a los asesinos cuando amañaron el "Acta de Libre Elección". Por poner sólo un ejemplo, ahora sabemos por un documento "TOP SECRET" desclasificado de la CIA que, incluso antes del golpe militar, el secretario general en funciones de la ONU, U Thant, se confabuló con el presidente Sukarno para facilitar la toma del poder por parte de Indonesia.

He aquí lo que no fue el "Acto de Libre (léase: "Libre de") Elección: no fue un referéndum (no se permitió votar a la población); no cumplió con el Acuerdo de Nueva York; no fue un acto de autodeterminación; no fue reconocido formalmente por la ONU como legítimo. Esta es una larga y sórdida historia, e inclusola presentación en 2017 de una petición con 1,8 millones de firmas "para recordar a la ONU el legado de su fracaso en la supervisión de una votación legítima en 1969 y su deber permanente de completar el proceso de descolonización" no consiguió que la ONU rectificara, o incluso reconociera, el gran error que cometió (y sigue cometiendo).

Entonces, ¿la campaña de Lula vería la dimensión planetaria de esta oportunidad política y asumiría la lucha por una selva y los derechos humanos en el otro lado del mundo, como parte del mismo proyecto? En la actualidad, Lula parece ser el único líder mundial con la visión y la estatura moral que podría ser capaz de unir estos dos proyectos.