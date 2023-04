La guerra contra las drogas es un fracaso asesino

¿Cuántos de nosotros podemos honrar las lágrimas de otros? ¿Cuántos podemos honrar la palabra y la memoria de las víctimas para no revictimizarlas?

Si bien los periodistas no hacemos justicia porque eso le corresponde a los operadores del sistema judicial, nuestras palabras pueden dar consuelo, mostrar otras realidades, hacer que los lectores se pongan en el lugar de los protagonistas, cambiar la Historia. Con Karol añorábamos editar un libro con las crónicas del Paro Nacional, y nos llegó el siguiente, el Paro Nacional de Junio 2022. Hablamos muchas horas, contrastamos fuentes, y también nos dimos consuelo.

Porque no es fácil, no, entrevistar mientras el mundo de las personas se derrumba, mientras las casas se queman y los ríos se secan para saciar la ambición de las élites en este país. Me han perseguido y amenazado. Me han hecho una demostración de poder. Me envían mensajes recomendando que abandone la cobertura. Es como ciertos sectores políticos perciben el trabajo periodístico que tiene por protagonistas a los grupos vulnerables.