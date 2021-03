Indígenas waorani de Ecuador contra PetroOriental

El tribunal declaró que el Estado ecuatoriano había ignorado el derecho a la salud de las niñas al no proporcionar ni promover el uso de tecnologías limpias. Un estudio reciente, publicado en la revista Science of the Total Environment, ha descubierto que la producción de crudo en los territorios amazónicos del norte de Ecuador podría haber afectado gravemente a la salud de la población local.

En 2018, 25 jóvenes colombianos presentaron la primera demanda climática de América Latina, acusando al gobierno nacional de no frenar la deforestación desenfrenada de la Amazonía que compromete su derecho a una vida y un medio ambiente saludables, y a los compromisos mafe del Acuerdo de París.

Transición energética en Ecuador

El caso podría impulsar el fin de la quema de gas en Ecuador. Pero, ¿ayudará a la transición energética y al cambio climático en general?

Ecuador es un pequeño emisor según los estándares internacionales. El petróleo es la principal fuente de energía del país y alrededor de la mitad de sus gases de efecto invernadero provienen del sector energético. La energía hidroeléctrica, su principal fuente de electricidad renovable, solo aportó alrededor del 12% en 2018, según la Agencia Internacional de la Energía.

El cambio climático ha tenido poca importancia en los debates de las últimas campañas presidenciales, mientras Ecuador se prepara para la segunda vuelta en abril. El candidato de la red, Andrés Arauz, ha defendido la reducción de las emisiones y la restauración de los bosques, mientras que el banquero Guillermo Lasso propone limitar la contaminación atmosférica con combustibles más avanzados e introducir formas más limpias, informó el sitio de noticias medioambientales Mongabay.