Mauricio Álvarez: aprender a escuchar la voz de la naturaleza

Cada sonido es, entonces, una foto del ecosistema en un momento exacto; muestra su estado en ese instante y hace posible compararlo con otros instantes. “Cada sonido cuenta la historia biológica del ecosistema y de sus animales. Imagínate tener la grabación de Bogotá en 1930, podríamos saber muchas cosas. Por eso, son tan valiosos porque permiten, incluso, descubrir nuevas especies y entenderlas en el tiempo”. Por eso, el archivo sonoro del Humboldt es el álbum familiar de la biodiversidad de Colombia.

Precisamente la caracterización de sonidos ambientales permitió que se alcanzara la ampliación de los Parques Nacionales Naturales de Chingaza y Serranía de Chiribiquete, dos tesoros de la diversidad en América Latina.

Álvarez duró 14 años en el Humboldt recogiendo sonidos. “Cuando se aprende cómo escuchar la naturaleza, es algo que se vuelve adictivo. Es muy bonito porque puedes ver y sentir los sonidos: el de la mañana o el de la noche, el de las aves, el del mundo que canta”.

¿Qué enseñanza le dejó recolectar sonidos? “Creo que en la vida, en las relaciones, en la política, incluso, deberíamos aprender a hacer silencio. Dejar de hacer tanto ruido innecesario y escuchar. Eso aprendí: a escuchar y a escuchar lo que la naturaleza tiene para decir”.

Ahora volvió a sus inicios: educa a niños y jóvenes para que entiendan el valor de la naturaleza y la urgencia de conservarla.

Hoy, cientos de biólogos siguen sus pasos y recolectan sonidos que, incluso, muestran el grado de deforestación de un ecosistema.

“Uno no tiene que ser alguien extraordinario para hacer estas cosas. Yo, irónicamente, no tengo buen oído, así que me tocó ensayar mucho, oír mucho. Eso muestra que cualquiera puede hacer algo así: solo se necesita vocación y cariño”.

Aunque el trabajo de Álvarez no tiene comparación en la región, hay miles de científicos, ornitólogos y biólogos que usan la eco acústica para entender el estado de la fauna y los ecosistemas. Tanto así, que en octubre de 2022 se hará el primer congreso de eco acústica en Colombia.

Para oír algunos de los sonidos de la colección de fauna y paisajes sonoros haga clic aquí.