Nestlé compra colágeno procedente de ganado criado en zonas deforestadas de Brasil

Aún no está claro el porcentaje exacto de colágeno producido en Brasil y destinado a Vital Proteins. Lo que sí se sabe es que Nestlé, y su marca Vital Proteins, compran colágeno a Darling Ingredients, cuya empresa en Brasil, Rousselot, compra parte de su materia prima a Marfrig.

En septiembre de 2022, Joio, en colaboración con The Bureau of Investigative Journalism y The Guardian, publicó una investigación sin precedentes que señala que una granja situada en territorio reclamado por el pueblo indígena Mỹky, en el norte del estado de Mato Grosso, suministraba ganado a los mataderos Marfrig, que figuran en la lista de proveedores de Nestlé de la multinacional suiza.

¿Suministro responsable?

Darling Ingredients declaró al informe que la empresa y su filial Rousselot controlan a sus proveedores y eliminan a los que no cumplen los criterios de abastecimiento responsable. Un portavoz añadió que las empresas "desempeñan un papel crucial" en la "recogida y reutilización de subproductos animales que de otro modo se desecharían". También dijo que no podía hacer comentarios sobre Gelnex, ya que la adquisición, que tuvo lugar en octubre de 2022, aún no ha finalizado.

Darling ofreció 1.200 millones de dólares por la compra de todas las acciones de Gelnex el año pasado. En una reciente llamada con inversores, el consejero delegado de Darling Ingredients, Randall C Stuewe, dijo que la adquisición de Gelnex aumentaría enormemente la producción de colágeno de la empresa. Se espera que el colágeno de Gelnex se incorpore a la cadena de Darling Ingredients en el segundo semestre de este año.

Gelnex vende colágeno a productos sanitarios, ingredientes alimentarios y otros fabricantes de todo el mundo, incluidos los mercados de Australia, Nueva Zelanda y Rusia. A menudo para productos de marcas blancas.

El reportaje se desplazó a la sede de la empresa en Araguaína, en el norte de Tocantins, para conocer la cadena de suministro de Gelnex. La empresa obtiene la materia prima de Durlicouros, un fabricante de cuero situado en la cercana ciudad de Wanderlândia, que limpia las pieles y las prepara para la producción de cuero. En esta fase, para evitar que las pieles en bruto se pudran antes de ser procesadas, suelen tratarse con lejía u otros productos químicos. A pesar del tratamiento químico, fue precisamente el fuerte hedor lo que permitió al reportero olfatear literalmente los camiones que llegaban a la fábrica de Gelnex, y a partir de ahí comprender de dónde procedían.

Durlicouros, a su vez, obtiene sus pieles de vacuno de los mataderos JBS y Minerva, según varias entrevistas con camioneros y otras fuentes locales.

Cientos de estos animales se crían en granjas que ejercen presión sobre la Tierra Indígena de Mãe Maria, en el sudeste de Pará, e invaden otras tierras indígenas.