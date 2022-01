Noticias falsas, “kit-covid”, y dudas sobre la vacunación entre los indígenas en Brasil

Luiz Penha explica cómo funciona la desinformación sobre las vacunas. En el caso de la vacuna de AstraZeneca, muchas personas informan de efectos secundarios. "Desgraciadamente, la información es muy rápida, ya sea a través de Internet o de la "radio-macuto", de la que hablamos en el pueblo, los cotilleos se propagan de persona a persona. Cuando nosotros llegamos, ya había llegado previamente un efecto secundario que afirma que el tipo que se vacunó está muerto", explica Luiz Penha Tukano.

Para él, la práctica del gobierno está marcada por la desorganización y la incertidumbre: "El gobierno federal solía tener una campaña de vacunación muy fuerte. Zé Gotinha fue creado para esto. Y hoy en día no se ven mucho estas campañas. Toma la espuma de polietileno y vamos. No trabajamos en el tema de la importancia de la vacuna. Cada municipio establece su propia estrategia”.

Luiz Tukano señala otro factor para la no adhesión a la vacunación: la influencia de los misioneros vinculados a las iglesias evangélicas. "Tenemos informes sobre la cuestión religiosa: comentan que se trata de una vacuna que está ahí para exterminar a la gente. Conozco a gente de São Gabriel da Cachoeira que vive en el Alto Vaupés y que me dijo: 'Esta vacuna es de Satanás, es una vacuna luciferina'".

En Xingú, el profesional de la salud, que pidió el anonimato, se enfrentó a la misma situación, hasta el punto de considerar el inicio de la campaña de vacunación como el peor momento de desinformación durante la pandemia: "fue el momento en el que estuve más en shock", dice. "Fue una negación, realmente. Hubo gente que no se vacunó, alegando que no iba a recibir el chip del demonio. Esa fue la justificación, por miedo a que le implantaran un chip que le causara la muerte tres meses después. Y no fueron una o dos personas. Eran muchas familias. Había pueblos enteros que no nos permitían entrar con la vacuna. Cerraron el pueblo y dijeron que no nos recibirían", reflexiona el profesional.

Según datos del 17 de septiembre, el Xingú ya tenía entonces una buena cobertura de vacunación: el 90% de los indígenas del Xingú mayores de 18 años habían tomado la primera dosis, y el 77% la segunda.

Para los kuikuro, la adhesión masiva a la vacunación se produjo de una manera muy particular. El jefe Afukaká es uno de los supervivientes de las grandes epidemias de sarampión de los años 50, de las que el año 1954 fue uno de los peores. El poder diezmador de la enfermedad fue retratado en la obra Quarup, de Antonio Callado, en la que los campesinos atraviesan pueblos diezmados por el sarampión. Los indios murieron no sólo por la enfermedad sino también por el hambre, ya que muchos de los hombres encargados de la pesca y la agricultura cayeron enfermos.

El agente sanitario indígena Kauti Kuikuro comenta que la vacunación entre los kuikuro se vio favorecida por esta memoria colectiva: "En el pasado hubo muertes por sarampión. Muchas muertes. Luego vino la vacuna, que nos ayudó mucho. Estuvimos explicando a la gente, incluso grabamos un vídeo, que no se negara a tomar la vacuna. Es el único tratamiento. Así que aquí todo el mundo se vacunó. Y ayudó mucho que los ancianos nos lo contaran, para que todo el mundo se vacunara. El presidente Bolsonaro dijo que se convertiría en un caimán, ¡pero no nos lo creímos!”

Afukaká estaba en la ciudad de Canarana, y pudo tomar su primera dosis allí. De vuelta en el pueblo, Ipatse fue filmado por sus familiares hablando de la vacunación. La idea, según Kauti, era hacer de este acto de vacunación un ejemplo para animar a otros indígenas a vacunarse.

En el vídeo, que circuló a través del mismo WhatsApp que tanta desinformación generó durante la pandemia, Afukaká aparece golpeando su brazo desnudo, y diciendo, en tono seguro y jocoso: "aquí se pueden dar las dos cosas. ¿Te vas a convertir en un caimán? ¿Y tengo yo miedo de convertirme en un caimán?”

¨¨¨¨

Lea la primera parte del especial Pandemia entre los indígenas catalizada por la avalancha de noticias falsas

Este informe ha sido elaborado con el apoyo del Rainforest Journalism Fund en colaboración con el Centro Pulitzer