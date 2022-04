Perú, un país de deudas y deudores

Alberto Vergara-Paniagua, profesor del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico, del Perú, tiene la capacidad de explicar de forma sencilla y amena, realidades complejas. Una de ellas es la crisis peruana. En esta entrevista hay diversos argumentos para entender lo que pasa en ese país campeón latinoamericano de la inestabilidad política.

José Zepeda: “Que dé un paso al costado, hay que sacarlo, debe renunciar, hay que vacarlo”. Estas son solo algunas de las expresiones para referirse al presidente Pedro Castillo. ¿Tan mal lo ha hecho en estos siete meses?

Alberto Vergara-Paniagua: Lo ha hecho muy mal en una serie de sentidos. Para mí el más grave es el de no haber comprendido dos problemas políticos graves: Uno, más acotado, vinculado a la campaña electoral. No comprendió que se reclamaba la grandeza de un líder que serenase a un país altamente crispado.

En un momento en el cual, tras una segunda vuelta muy agresiva, entre Keiko Fujimori y él, incluso con la lamentable postura de la derecha peruana de decir que había fraude cuando no existía ninguna prueba ni indicio para defender tal posición, creo que lo que correspondía a alguien con grandeza era llamar a la unidad nacional. Tratar de construir una nueva atmósfera que acabase con la tóxica de la segunda vuelta. Y no lo hizo.

Más bien decidió poner un primer gabinete que buscaba prolongar el ánimo convulso, poner un premier como el señor Guido Bellido (29 de julio al 6 de octubre del 2021) era una provocación al país.

El segundo punto es revelador de saber, pero no asumir como debería lo que significa que alguien como él, de su extracción rural, de una de las provincias más pobres del Perú, de ese país tradicionalmente excluido de la esfera pública, del poder económico político, llegase a la Presidencia.

No entender que todos esos rasgos no son herramientas para la construcción de un discurso populista desvinculado de políticas para reivindicar a esos sectores y no convertirlos en un vulgar maquillaje retórico sin ninguna hondura para asumir su papel en la historia.

No entro en las designaciones de asesores, ni en la corrupción, ni en tanta menudencia a la que estamos expuestos cada día. Estoy pensando en algo más grande y, por lo tanto, me parece que lo ha hecho muy mal.

Para ser gentiles podemos decir que la vacunación anduvo bien. El ministro de Salud (Hernando Cevallos), que ya se fue, dio continuidad, profundizó y mejoró lo que recibió como política de salud del ministro del presidente Francisco Sagasti (Óscar Ugarte) pero luego la columna del debe es mucho más amplia que la del haber.

JZ: En siete meses, cuatro gabinetes, 21 ministros despedidos. Récord de un ministro que dura tres días. Pero la crisis del Perú viene de lejos. Por lo menos de seis años atrás. Es como si un virus malhadado se hubiese metido en la cabeza de los políticos. Y por eso no es extraño que usted se pregunte en su artículo Enemigos ínfimos, ¿por qué los políticos optan por la autodestrucción? Yo me limito a pedirle una respuesta.

AVP: A veces evaluamos a los políticos desde las reglas que quisiéramos. Que las observen, respeten, y no desde las cuales actúan. Eso que llamamos autodestrucción tal vez para ellos es simplemente la forma normal de funcionar en un régimen donde el oxígeno del ecosistema es el cortoplacismo.

Entonces, estos políticos pigmeos agarran lo que pueden mientras los dejan. Entendido así, no es autodestrucción, es simplemente el funcionamiento del sistema. “Ya se acabará este momento en el que estoy en el poder y, probablemente, se acabe pronto. Así que lo que tengo es un derecho de rapiña con caducidad limitada. Qué me importa si en dos años todo el mundo me repudia, quién sabe dónde estaré”.

Por lo tanto, hacen lo que pueden para beneficio propio, con una temporalidad muy acotada y claro, se autodestruyen. No tienen vocación de supervivencia. Así que para ellos no es un mal negocio.

JZ: Si en el Gobierno hay ineficacia, estulticia, ignorancia, incapacidad, eso no quiere decir que la oposición sea la Congregación de las Hermanitas del Sagrado Corazón, empeñadas desde el primer día en sacar del poder al Presidente.

AVP: Desde antes del primer día, para ser justos.

Es una degradación general. Es un sistema político en caída libre desde hace mucho. Salvo algunas veces, si tuviésemos un muralista como los mexicanos, pintaría algo que se llamaría La decadencia o La degeneración. Y, ahí, arriba, en una esquinita, estaría la vida política electoral, pero sería solo una partecita del fresco.

El proceso hay que comprenderlo desde la segunda vuelta, que recogió dos de las peores versiones de nuestra cultura política y ganase quien ganase nos iba a poner en problemas distintos, pero igual de reñidos con la democracia y el Estado de Derecho. Lo fundamental es eso. Tenemos una situación general en la cual distintas formas de esa decadencia compiten entre ellos.

JZ: Cuando la popularidad del presidente se encuentra en el 25%, la cifra ilustra dos cosas: una, el desgaste del capital político que tenía el presidente Castillo hace meses. Pero lo otro, y lo más grave de todo, es que la mayoría de sus votantes, gente pobre, ve una vez más con frustración la realidad y, una vez más, canceladas sus ilusiones. Mala cosa.

AVP: Pésima. Por eso la decepción del votante de este sector peruano excluido, marginado por razones de pobreza, de racismo, de segregación, que el presidente no ha tenido la entereza de representar con dignidad. Salvo como un discurso para generar lástima, para no ser evaluado de manera drástica. Pero en la práctica se ha comportado como un villano más, como otro más. En ese sentido, pues defrauda las ilusiones de ese sector de la población. Tiene toda la razón. Eso abona aún más en la frustración, la falta de legitimidad.