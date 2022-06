Sólo he cruzado la frontera una vez. Quería saber cómo era. Pero no sabía lo que estaba haciendo. Sólo me dijeron: 'Ve de aquí a allá. Verás las casas. Entonces escóndete'.

Fui con un amigo. Yo era responsable de un migrante y él de otros dos. La “migra” de Estados Unidos nos vio a través de sus cámaras mientras cruzábamos. Vinieron en caballos y motos y atraparon a mi amigo, pero no me vieron a mí porque nos habíamos escondido en el canal. Después conseguimos llegar al punto de encuentro en las afueras de El Paso, donde unos hombres nos recogieron. El chico con el que me cruzaba se fue a un hotel. Yo fui al puente para volver a Juárez.

Ahí es donde me atraparon. Fui por el camino equivocado y me vieron en las cámaras. Tenía los zapatos llenos de barro, los pantalones llenos de barro y la chaqueta llena de espinas. Un tipo me llamó a la cabina junto al puente, donde los agentes de inmigración me rodearon y me registraron. Me quitaron todo, me quitaron la gorra, la camisa y todo. Me hicieron muchas preguntas: dónde vivía, de dónde venía, por qué estaba allí, por qué crucé, qué quería hacer allí, si tenía parientes o no, si venía a trabajar, a robar o a otra cosa. Te preguntan todo eso.

Les dije que me habían ayudado a cruzar, porque es un delito mayor si eres tú quien cruza a la gente por la frontera. Además, también buscarán a las personas que has ayudado a cruzar la frontera si les dices que eres un guía. Estuve encerrado un día y medio antes de que un licenciado mexicano viniera a buscarme. No dejan salir a los menores de edad sin compañía. Es peor cuando tienes más de 18 años. A los adultos los pueden dejar en la cárcel por años, pero a los menores de edad los mandan de vuelta a casa.

El hombre al que crucé me dio incluso 500 pesos más (24 dólares) por la ayuda. Iba muy triste, lloraba mientras atravesábamos el desierto. Él decía que no podía más, que no aguantaba más y que se iba a quedar. Pero yo lo esperaba y le decía, “No, levántese. Vámonos, ¿cómo te vas a quedar?" A mí me atraparon, pero él sí logró llegar, él sí lo logró.