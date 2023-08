Esto último conecta con la lectura más general de la elección: nunca antes la derecha dura obtuvo tantos votos en Argentina: entre Milei y Bullrich sumaron casi la mitad del electorado. La elección estuvo marcada por la muerte de Morena Domínguez, una niña de 11 años, el 9 de agosto pasado, en un robo violento como tantos otros que marcan la cotidianidad del electorado del denominado Conurbano bonaerense, y, de manera más amplia, por una crisis económica sin fin que se resume en una inflación de más de 100% anual. En ese marco, Bullrich capitalizó la crisis de seguridad mientras que Milei capitalizó la de la economía, apostando por una propuesta de dolarización que remite a la época del peronista neoliberal Carlos Menem (1989-1999), cuando el valor del peso estaba atado por ley al del dólar. En este marco, la izquierda que se encuentra fuera de Unión por la Patria (peronismo y aliados), agrupada en un frente trotskista, sufrió también un duro revés.

Hubo en esta elección algo del «retorno de lo reprimido» de 2001, un momento de inflexión en la historia política argentina. Aunque en aquellos días de saqueos, protestas masivas y un presidente –Fernando De la Rúa– que huyó en helicóptero de los techos de la Casa Rosada, se impusieron los discursos progresistas, las salidas ultraliberales estaban en el menú y concitaban adhesiones significativas: no casualmente, Carlos Menem proclamaba, en las elecciones de 2003, la necesidad de pasar de la convertibilidad a la dolarización lisa y llana de la economía argentina, marcada históricamente por su inflación persistente.

La paradoja de toda esta historia es que Bullrich, la ministra más impopular de De la Rúa en aquellos tiempos, ha renacido en estas elecciones como un ave fénix, como una suerte de salvadora de la nación.

Quien más ha conectado con el clima «destituyente», que hoy no tiene masas en las calles pero sí mucha frustración social, es Milei. El libertario no solo importó la ideología paleolibertaria del estadounidense Murray Rothbard -cuyo anarcocapitalismo lo lleva a defender la compra y venta de órganos- sino también la denuncia de la «casta» como eje de campaña, tomada del partido español de izquierda Podemos. Milei, quien recibió el apoyo de Jair Bolsonaro, no se privó de utilizar canciones de rock nacional cantadas previamente por la izquierda (como las de La Renga o Bersuit Vergarabat) y hasta del «himno» de 2001: el estribillo «Que se vayan todos… que no quede ni uno solo», que resonó de manera atronadora en su acto de cierre de campaña.