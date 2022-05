Yesenia y Johana, doble victimización

Esa autocensura, generada como mecanismo de defensa ante la inseguridad, ha continuado por varios años en el país, y quizá, la periodista Yesenia Mollinedo, en ese hartazgo por las arbitrariedades y vínculos policiales, rompió esa regla no escrita. La única información que le pidió su hermano que “no publicará”, porque él también había padecido las amenazas.

En el Facebook de la página “El Veraz” se puede leer información casi inofensiva sobre el ayuntamiento, bautizos, etcétera; pero la relacionada sobre las quejas contra la policía vial y municipal, son las que más visitas y comentarios negativos generaron.

Cosoleacaque, zona de silencio y de narco

Debido a esos mecanismos de autodefensa ante la inseguridad, en México se han generado zonas de silencio donde no se puede publicar nada “no autorizado” relacionado con muertes, riñas entre grupos, control de zonas, entre otros; y Cosoleacaque, una arteria del este-oeste del sureste de México es una de ellas.

La zona sur del estado Coatzacoalcos, Acayucan, Minatitlán y Cosoleacaque forman parte de un corredor importante que es disputado por dos cárteles del crimen organizado que operan diversos delitos, entre ellos, los “cobros de piso”, extorsiones a empresarios y comerciantes para darles protección; secuestro de migrantes, trata de personas, entre otros.

El estado de Veracruz, el epicentro de los crímenes contra periodistas y hasta de políticos, padeció en febrero del 2021, el asesinato de la exalcaldesa de Cosoleacaque Gladys Merlín y su hija, Carla Enríquez Merlín, quien planeaba postularse para la alcaldía del municipio. Ambas fueron baleadas en su casa.

La inseguridad que prevalece en México arreció hace dos décadas con la lucha contra el crimen organizado que inició el ex presidente Felipe Calderón, siempre cobijada bajo el manto de la corrupción y la impunidad, y hasta que no se empiecen a hacer justicia y romper estos acuerdos criminales, la violencia no se detendrá y seguirá cobrando miles de vidas como hasta ahora.

Ya no podemos seguir contando con cifras los asesinatos de periodistas, uno de los gremios más afectados en la imparable violencia de México, y una de las formas de ayudar a frenar estos crímenes es visibilizar el problema para obligar al gobierno a dar con los responsables y a detener la impunidad que hoy lo convierte en el país, sin una guerra oficial, más peligroso para ejercer el periodismo.