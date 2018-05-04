У границы: как жители Араратской долины воспринимают события в Ереване

"Бархатная революция", объявленная оппозиционным депутатом армянского парламента Николом Пашиняном, прошлась по всем городам и деревням маленькой Армении и взбудоражила всех ее жителей. На протяжении почти трех недель десятки, сотни тысяч людей по призыву лидера оппозиции в стране перекрывали дороги, улицы, площади, парализуя движение транспорта, пикетировали госучреждения, транспортные узлы, собирались на многотысячные митинги. Они требовали немедленной отставки премьер-министра Сержа Саргсяна. Результату поразились все – и не только в Армении: оппозиционная фракция "Елк" ("Выход") Никола Пашиняна, набравшая на последних выборах в парламент чуть больше семи процентов голосов, по сути свалила и парламентское большинство республиканцев, и правительство. При этом все прошло исключительно на нервах, но главное – мирно, бескровно, без потерь.

И хотя первые выборы единственного кандидата на пост премьера Никола Пашиняна республиканцы в парламенте провалили, есть серьезные основания полагать, что 8 мая часть их них поддержит оппозиционера. Пока Никол Пашинян обещает простые вещи, понятные всем, и люди, судя по всему, ему в большинстве своем поверили. Но и не забывают, что также верили и Сержу Саргсяну, когда тот шел на свой первый президентский срок.

Глава общественной организации "Союз информированных граждан" Даниэл Иоаннисян напомнил, что Саргсян заверял избирателей, что никогда не допустит регресса в какой-либо области, будь то экономика, демократия или права человека. Это было в 2008 году. А через год в Армении был зафиксирован экономический спад на 14 процентов. Тогда он объяснил неудачу глобальным финансовым кризисом. Уже в 2013 году, рассказывает Иоаннисян, Саргсян заявил, что "правительство, которое не сможет обеспечить 7 процентов экономического роста, обязано уйти в отставку". Правительство не смогло. Но в 2015 году власти провели референдум по поправкам в Конституцию, согласно которым республика переходит на парламентскую форму правления, а главой государства становится премьер-министр с абсолютными полномочиями. Президенту отводятся чисто церемониальные полномочия. Таким образом Саргсян фактически подготовил себе третий срок правления. Народу это не понравилось.

Между тем в стране становилось больше бедных, по официальным данным, это порядка 30 процентов жителей, растет безработица, составляющая по разным данным от 30 до 40 процентов, внешний долг вырос и на конец 2017 года составлял 55% ВВП, резко выросло число семей, покидающих страну в поисках лучшей жизни. По разным источникам, за два президентских срока Сержа Саргсяна (10 лет) страну покинуло около 300 тысяч человек. Согласно последним официальным данным, в Армении проживает чуть меньше 3 миллионов, реально – значительно меньше, и почти половина оставшегося в стране населения живет в Ереване. За пределами столицы и бедность, и безработица больше.

Араратская область, село Покр Веди. Оно расположено чуть ли не у подножия библейского Арарата. Но 33-летнему Карену Восканяну не до красот родной земли. Ему нужно прокормить семерых мальчиков, мал мала меньше. За каждого ребенка правительство платит по 10 тысяч драмов (чуть больше 20 долларов) в месяц. Конечно, этого катастрофически не хватает, тем более, что Карен перебивается случайными заработками.

"У меня есть небольшой клочок земли, но, к сожалению, я не могу ее обрабатывать", – делится с нами Карен Восканян. Пробовал, говорит, но техника, вода, удобрения, химикаты - на все это денег не хватает. Нехватка средств и погодные условия сводят на нет все усилия. "Едва расплатился с кредитами, больше никаких дел с банками иметь не хочу", - говорит Карен.

Политикой здесь интересуются мало. Но обо всем, что касается дел, связанным с сельским хозяйством, знают хорошо

Теперь он собирается уехать на заработки в Россию: "Буду работать там на строительстве, у меня специальность каменщика и плиточника". Он уже ездил работать в Россию и говорит, что может там зарабатывать 50-60 тысяч рублей в месяц.

У Авета Манукяна, отца четверых детей, та же проблема. Мы встретились с ним в его саду, от которого он ждал хорошего урожая, однако погода испортила все – заморозки унесли половину урожая плодовых. И он также собирается на заработки в Россию.

Политикой здесь интересуются мало. Но обо всем, что касается дел, связанным с сельским хозяйством, знают хорошо. К примеру, здесь с воодушевлением приняли заявление Никола Пашиняна о том, что все штрафы и пени за просроченные сельскохозяйственные и потребительские кредиты без исключения должны быть обнулены, а процентные ставки кредитов снижены. Но пока все это только декларации, молодые люди собираются на заработки в Россию.

"Мы, конечно, не ожидали, что столько народу выйдет на улицы, сами ездили в Ереван принимать участие в акциях протеста, - рассказывают сельчане и надеются, что в стране станет "больше справедливости".

"Мы, конечно, не ожидали, что столько народу выйдет на улицы, сами ездили в Ереван принимать участие в акциях протеста"

Надо сказать, подавляющее большинство глав сельских общин - республиканцы, а это значит, что и во время выборов в парламент здесь голосовали, как правило, за РПА. В период выборов чинились дороги, подвозилось удобрение, бесперебойно подавалась оросительная вода. Потом проблемы начинались снова. До следующих выборов.

"А все от того, что власть не сменяется десятилетиями, - делятся с нами крестьяне. – Те, кто во власти, забывают о своих обещаниях, начинают думать совсем о других вещах – не о людях".

Республиканцы-госчиновники, депутаты действительно заявляли о том, что народ сам не понимает, чего хочет, чего требует, и в этом была их главная ошибка – народ прекрасно понимал, на что идет и зачем это делает. На самом деле нельзя было не видеть, что власть заболачивалась, а в страну нужно было впустить свежий воздух. Никол Пашинян прекрасно знал, что людям плохо, иначе они не уезжали бы из страны в поисках лучшей жизни, а работали бы на своей земле, где им платили бы по справедливости, не душили налогами и кредитными ставками, в то время как самые богатые люди в стране обходили налоговое поле.

В селе Ноякерт тоже хватает проблем. И хотя, по словам главы сельской общины Ованнеса Арутюняна (он республиканец), здесь проживает порядка 2 тысяч человек, не у всех получается построить крепкое хозяйство.

"Я всегда с подозрением отношусь к новым властям, хотя не могу сказать, что все было замечательно у старых"

К примеру, виноградари и овощеводы недовольны закупочными ценами за свою продукцию. Перерабатывающие предприятия закупают тот же виноград за 120-130 драмов за килограмм, в то время как можно что-то заработать, если бы они платили 150-160 драмов (это что-то около 30 центов). За килограмм помидоров крестьянам платят и вовсе гроши – по 35-40 драмов. "Конечно, этого очень мало для того, чтобы успевать платить за удобрения, аренду сельхозтехники, химикаты и воду".

Если добавить к этой картине, что перерабатывающие предприятия выплачивают эти деньги крестьянам через полгода, а то и через год, картина становится полной. Полученные деньги, практически полностью уходят на закрытие кредитов, другие долги.

"Я всегда с подозрением отношусь к новым властям, хотя не могу сказать, что все было замечательно у старых", - сказал нам Георгий Паравян, житель Ноякерта. Он выращивает арбузы, виноград и помидоры. "О новых властях мы пока ничего не знаем - есть их обещания, и мы должны посмотреть, как и насколько они будут выполнены", - говорит Паравян. По его мнению, очень многое все же зависит от самих людей – земля здесь может кормить, если, конечно, обращаться с крестьянами по справедливости. "Конечно, власть должна быть сменяема, стабильность хороша только в устойчивом росте благосостояния людей", - говорит Георгий.

Здесь выращивается, как уверяют фермеры, самый лучший виноград в мире. И вино, естественно, получается из него лучшее в мире. Но, к примеру, "пока разрушались экономические связи России с Грузией из-за известных событий, Армении не удалось занять на российском рынке нишу грузинских вин", - считает крестьянин. "Это уже политика, а не экономика", - деловито заключает Георгий.

Здесь хорошо помнят, что в начале 2015 года Армения подписала соглашение о вступлении в Евразийский экономический союз, но тогда из-за резкого спада российской экономики и курса рубля экспорт армянских вин на российский рынок рухнул почти на 70 процентов. Винзаводы и коньякоделы не могли закупать у крестьян виноград в ожидаемых количествах, и солнечные грозди просто выбрасывались на помойку. Кстати, это было первое большое потрясение сельского хозяйства Армении из-за отказа от евроассоциации и вступления в ЕАЭС.

Об общем уровне жизни здесь можно судить по машинам, бегающим по дорогам сел Араратской долины. В основном это старенькие "Жигули".

На подступах к монастырю Хор Вирап местные мальчишки предлагают туристам за деньги пускать голубей. Голуби взмывают в небо, кружатся над территорией Турции и возвращаются в свои голубятни в армянских селах. Кажется, есть в этом что-то символическое: очень много армян по всему миру ждут часа, чтобы вернуться на родные земли.

На этот раз армянам обещает справедливую и процветающую страну Никол Пашинян. Пока люди преисполнены оптимизмом. Но теперь понимают все: если какая-то власть впредь "забронзовеет" и забудет о своем истинном предназначении, народ знает, что и как нужно делать для того, чтобы привести ее в чувство. К этому призвал народ и Никол Пашинян.