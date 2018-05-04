У границы: как жители Араратской долины воспринимают события в Ереване

Крестьяне из Араратской долины готовы поверить новым властям Армении, если проблемы сельского хозяйства будут для них приоритетными. English
"Бархатная революция", объявленная оппозиционным депутатом армянского парламента Николом Пашиняном, прошлась по всем городам и деревням маленькой Армении и взбудоражила всех ее жителей. На протяжении почти трех недель десятки, сотни тысяч людей по призыву лидера оппозиции в стране перекрывали дороги, улицы, площади, парализуя движение транспорта, пикетировали госучреждения, транспортные узлы, собирались на многотысячные митинги. Они требовали немедленной отставки премьер-министра Сержа Саргсяна. Результату поразились все – и не только в Армении: оппозиционная фракция "Елк" ("Выход") Никола Пашиняна, набравшая на последних выборах в парламент чуть больше семи процентов голосов, по сути свалила и парламентское большинство республиканцев, и правительство. При этом все прошло исключительно на нервах, но главное – мирно, бескровно, без потерь.
И хотя первые выборы единственного кандидата на пост премьера Никола Пашиняна республиканцы в парламенте провалили, есть серьезные основания полагать, что 8 мая часть их них поддержит оппозиционера. Пока Никол Пашинян обещает простые вещи, понятные всем, и люди, судя по всему, ему в большинстве своем поверили. Но и не забывают, что также верили и Сержу Саргсяну, когда тот шел на свой первый президентский срок.
Глава общественной организации "Союз информированных граждан" Даниэл Иоаннисян напомнил, что Саргсян заверял избирателей, что никогда не допустит регресса в какой-либо области, будь то экономика, демократия или права человека. Это было в 2008 году. А через год в Армении был зафиксирован экономический спад на 14 процентов. Тогда он объяснил неудачу глобальным финансовым кризисом. Уже в 2013 году, рассказывает Иоаннисян, Саргсян заявил, что "правительство, которое не сможет обеспечить 7 процентов экономического роста, обязано уйти в отставку". Правительство не смогло. Но в 2015 году власти провели референдум по поправкам в Конституцию, согласно которым республика переходит на парламентскую форму правления, а главой государства становится премьер-министр с абсолютными полномочиями. Президенту отводятся чисто церемониальные полномочия. Таким образом Саргсян фактически подготовил себе третий срок правления. Народу это не понравилось.
Между тем в стране становилось больше бедных, по официальным данным, это порядка 30 процентов жителей, растет безработица, составляющая по разным данным от 30 до 40 процентов, внешний долг вырос и на конец 2017 года составлял 55% ВВП, резко выросло число семей, покидающих страну в поисках лучшей жизни. По разным источникам, за два президентских срока Сержа Саргсяна (10 лет) страну покинуло около 300 тысяч человек. Согласно последним официальным данным, в Армении проживает чуть меньше 3 миллионов, реально – значительно меньше, и почти половина оставшегося в стране населения живет в Ереване. За пределами столицы и бедность, и безработица больше.
Араратская область, село Покр Веди. Оно расположено чуть ли не у подножия библейского Арарата. Но 33-летнему Карену Восканяну не до красот родной земли. Ему нужно прокормить семерых мальчиков, мал мала меньше. За каждого ребенка правительство платит по 10 тысяч драмов (чуть больше 20 долларов) в месяц. Конечно, этого катастрофически не хватает, тем более, что Карен перебивается случайными заработками.
"У меня есть небольшой клочок земли, но, к сожалению, я не могу ее обрабатывать", – делится с нами Карен Восканян. Пробовал, говорит, но техника, вода, удобрения, химикаты - на все это денег не хватает. Нехватка средств и погодные условия сводят на нет все усилия. "Едва расплатился с кредитами, больше никаких дел с банками иметь не хочу", - говорит Карен.
Политикой здесь интересуются мало. Но обо всем, что касается дел, связанным с сельским хозяйством, знают хорошо
Теперь он собирается уехать на заработки в Россию: "Буду работать там на строительстве, у меня специальность каменщика и плиточника". Он уже ездил работать в Россию и говорит, что может там зарабатывать 50-60 тысяч рублей в месяц.
У Авета Манукяна, отца четверых детей, та же проблема. Мы встретились с ним в его саду, от которого он ждал хорошего урожая, однако погода испортила все – заморозки унесли половину урожая плодовых. И он также собирается на заработки в Россию.
Политикой здесь интересуются мало. Но обо всем, что касается дел, связанным с сельским хозяйством, знают хорошо. К примеру, здесь с воодушевлением приняли заявление Никола Пашиняна о том, что все штрафы и пени за просроченные сельскохозяйственные и потребительские кредиты без исключения должны быть обнулены, а процентные ставки кредитов снижены. Но пока все это только декларации, молодые люди собираются на заработки в Россию.
"Мы, конечно, не ожидали, что столько народу выйдет на улицы, сами ездили в Ереван принимать участие в акциях протеста, - рассказывают сельчане и надеются, что в стране станет "больше справедливости".
"Мы, конечно, не ожидали, что столько народу выйдет на улицы, сами ездили в Ереван принимать участие в акциях протеста"
Надо сказать, подавляющее большинство глав сельских общин - республиканцы, а это значит, что и во время выборов в парламент здесь голосовали, как правило, за РПА. В период выборов чинились дороги, подвозилось удобрение, бесперебойно подавалась оросительная вода. Потом проблемы начинались снова. До следующих выборов.
"А все от того, что власть не сменяется десятилетиями, - делятся с нами крестьяне. – Те, кто во власти, забывают о своих обещаниях, начинают думать совсем о других вещах – не о людях".
Республиканцы-госчиновники, депутаты действительно заявляли о том, что народ сам не понимает, чего хочет, чего требует, и в этом была их главная ошибка – народ прекрасно понимал, на что идет и зачем это делает. На самом деле нельзя было не видеть, что власть заболачивалась, а в страну нужно было впустить свежий воздух. Никол Пашинян прекрасно знал, что людям плохо, иначе они не уезжали бы из страны в поисках лучшей жизни, а работали бы на своей земле, где им платили бы по справедливости, не душили налогами и кредитными ставками, в то время как самые богатые люди в стране обходили налоговое поле.
В селе Ноякерт тоже хватает проблем. И хотя, по словам главы сельской общины Ованнеса Арутюняна (он республиканец), здесь проживает порядка 2 тысяч человек, не у всех получается построить крепкое хозяйство.
"Я всегда с подозрением отношусь к новым властям, хотя не могу сказать, что все было замечательно у старых"
К примеру, виноградари и овощеводы недовольны закупочными ценами за свою продукцию. Перерабатывающие предприятия закупают тот же виноград за 120-130 драмов за килограмм, в то время как можно что-то заработать, если бы они платили 150-160 драмов (это что-то около 30 центов). За килограмм помидоров крестьянам платят и вовсе гроши – по 35-40 драмов. "Конечно, этого очень мало для того, чтобы успевать платить за удобрения, аренду сельхозтехники, химикаты и воду".
Если добавить к этой картине, что перерабатывающие предприятия выплачивают эти деньги крестьянам через полгода, а то и через год, картина становится полной. Полученные деньги, практически полностью уходят на закрытие кредитов, другие долги.
"Я всегда с подозрением отношусь к новым властям, хотя не могу сказать, что все было замечательно у старых", - сказал нам Георгий Паравян, житель Ноякерта. Он выращивает арбузы, виноград и помидоры. "О новых властях мы пока ничего не знаем - есть их обещания, и мы должны посмотреть, как и насколько они будут выполнены", - говорит Паравян. По его мнению, очень многое все же зависит от самих людей – земля здесь может кормить, если, конечно, обращаться с крестьянами по справедливости. "Конечно, власть должна быть сменяема, стабильность хороша только в устойчивом росте благосостояния людей", - говорит Георгий.
Здесь выращивается, как уверяют фермеры, самый лучший виноград в мире. И вино, естественно, получается из него лучшее в мире. Но, к примеру, "пока разрушались экономические связи России с Грузией из-за известных событий, Армении не удалось занять на российском рынке нишу грузинских вин", - считает крестьянин. "Это уже политика, а не экономика", - деловито заключает Георгий.
Здесь хорошо помнят, что в начале 2015 года Армения подписала соглашение о вступлении в Евразийский экономический союз, но тогда из-за резкого спада российской экономики и курса рубля экспорт армянских вин на российский рынок рухнул почти на 70 процентов. Винзаводы и коньякоделы не могли закупать у крестьян виноград в ожидаемых количествах, и солнечные грозди просто выбрасывались на помойку. Кстати, это было первое большое потрясение сельского хозяйства Армении из-за отказа от евроассоциации и вступления в ЕАЭС.
Об общем уровне жизни здесь можно судить по машинам, бегающим по дорогам сел Араратской долины. В основном это старенькие "Жигули".
На подступах к монастырю Хор Вирап местные мальчишки предлагают туристам за деньги пускать голубей. Голуби взмывают в небо, кружатся над территорией Турции и возвращаются в свои голубятни в армянских селах. Кажется, есть в этом что-то символическое: очень много армян по всему миру ждут часа, чтобы вернуться на родные земли.
На этот раз армянам обещает справедливую и процветающую страну Никол Пашинян. Пока люди преисполнены оптимизмом. Но теперь понимают все: если какая-то власть впредь "забронзовеет" и забудет о своем истинном предназначении, народ знает, что и как нужно делать для того, чтобы привести ее в чувство. К этому призвал народ и Никол Пашинян.