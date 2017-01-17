Российская пропаганда: чистая "Правда"

Статьи про опасность русской пропаганды читает больше людей, чем саму русскую пропаганду. Читайте наш круглый стол с экспертами по сниманию лапши.

Российские инженеры собираются проверить, действительно ли американцы высаживались на Луне. Сергей Лавров утверждает, что американские дипломаты участвовали в протестах на улицах Москвы. Это не черновики к забытому роману Тома Клэнси - это реальность сегодняшних новостных лент.

За последние несколько недель русское слово kompromat, кажется, успело войти иностранные языки наряду с babushka, vodka и sputnik. На фоне американского скандала о “фейковых” новостях, страны Европы все больше опасаются российского вмешательства в европейские выборы становятся все более повсеместными. Должна ли Европа дать ответ? Какой должна быть реакция зарубежных стран на про-путинскую пропаганду, ведущуюся на их территории? И не преувеличиваем ли мы силу “руки Кремля?”.

Эти вопросы, в последнее время занимающие сегодня чуть ли не первое место в международной повестке дня, обсуждались в начале января на круглом столе в клубе журналистов “Стереоскоп”. В дискуссии принимали участие:

Модератор: Мориц Гатманн (Ostpol, RTVD, Spiegel Online).

Алексей Ковалев (Лапшеснималочная, Россия);

Владимир Соловьев (NewsMaker, Молдова);

Джемма Порцген (независимый журналист, Германия);

Витаутас Бруверис (lrytas, Литва).

Мориц Гатманн: Влияние российских СМИ на общества Ваших стран оценивается очень по-разному. Насколько оно, по-Вашему, велико? И как можно такое влияние вообще измерить?

Джемма Порцген: Я думаю, что обобщать нельзя. В каждой стране ситуация разная. В случае Германии, мне кажется, что проблема совершенно преувеличена. Некоторые так называемые “эксперты” раздули эту проблему. Дело в том, что нет нормальной научной работы на эту тему, которая могла бы дать сбалансированный взгляд. Очень много пропаганды на тему пропаганды, так сказать.

Очень много пропаганды на тему пропаганды

Витаутас Бруверис: Литовский политический истеблишмент и медиамейнстрим российское влияние оценивает однозначно - это "информационная война" или "информационная агрессия". И термины "война" и "агрессия" используются не как метафоры, а в прямом и буквальном смысле. Имеется в виду, что идет подготовка вооруженной агрессии или "зондаж почвы". И эта "война" - тотальная и беспрерывно-круглосуточная, при этом используются не только СМИ, но и другие инструменты - от социальных сетей до любого культурного влияния. Этим как бы подразумевается, что эффект от пропаганды очень большой и опасный - по крайней мере, потенциально. Лично я с этим не согласен и думаю, что это очень преувеличено по а) психологическим, б) политическим и в)идеологическим мотивам. В первую очередь, то количество и то качество российской пропаганды, которая поставляется в Литву и для Литвы, "войной" не назовешь, а её реальное влияние на главные процессы в стране и обществе - маргинальное.

Способы измерения этого влияния очень простые, но и, конечно, довольно релятивные. В первую очередь, это разные соцопросы и наблюдения по поводу того, какая часть общества в разной степени придерживается прокремлевских и антилитовских, антиевропейских, наконец, антидемократических взглядов на главные политические и мировоззренческие вопросы. По-моему, это от четверти до трети избирателей. Это, конечно, много. Но вот насколько в этом виновна российская пропаганда? Я думаю, что главное - отсутствие политики государства, интеграции и диалога по отношению к тем социальным и национальным группам, которые теперь наиболее нелояльны Литве и Западу в целом и лояльны российской диктатуре.

Алексей Ковалев: "Реальное влияние пропаганды на главные процессы в стране и обществе - маргинальное" - вот это очень важный момент. Я за производством пропаганды внутри России слежу внимательно, и могу точно сказать, что её интенсивность с 2014 года не увеличилась, а уменьшилась - но при этом именно в 2016 году Russian propaganda стала мировым феноменом, которого все боятся. При этом, например, там, где её влияние поддаётся каким-то объективным оценкам типа телевизионных рейтингов, очевидно, что никакого существенного влияния на общественное мнение она не оказывает. Рейтинг Russia Today (далее в тексте - RT, прим.ред.) в Британии, например, как был в районе сотых долей процента, так и остаётся. Возникает абсурдная ситуация - статьи про опасность русской пропаганды читает больше людей, чем саму русскую пропаганду.

Статьи про опасность русской пропаганды читает больше людей, чем саму русскую пропаганду

Витаутас Бруверис: Насчёт России я бы не согласился. Напротив, моё впечатление, что вот эта настоящая война режима со своим обществом для поддержания его в мобилизации и агрессивной изоляции только усиливается. На Западе – в главных его странах, которые и являются настоящей мишенью Кремля, она усиливается тоже. Но влияние, согласен, тоже сильно преувеличивается. Почему? Ответ простой - это стало удобным методом списать собственные проколы, кризис и импотенцию собственной политической элиты и истеблишмента, насмерть испуганного "rise of populism and far right extremism". Вот он - враг и главный виновник! Надо бороться с ним и это излечит.

Алексей Ковалев: Ну, я о чисто количественном аспекте: бюджеты государственных каналов, и домашних, и зарубежных, сокращаются, проекты свёртываются, и так далее. Правда, RT вот только что выделили дополнительный транш на французское вещание. Тут ещё важно разделять, о чём мы говорим - о российском вещании, направленном сугубо на домашнюю аудиторию (там пропаганда действительно безумная), о том вещании, которое принимают русскоязычные (не обязательно русские) жители ближнего и дальнего зарубежья, или иноязычное вещание, направленное сугубо на зарубежного читателя и зрителя. В последнем пункте, правда, бывают смешные моменты - если посмотреть на весь трафик сайта rt.com, то выяснится, что больше всего посетителей у него в самой России.

Мориц Гатманн: А как ситуация в Молдове?

Владимир Соловьев: Самые рейтинговые телеканалы в Молдове — российские. Тройка лидеров: Первый канал, RTR-Moldova, НТВ. Свежих данных по рейтингам конкретных передач у меня нет, но когда пару лет назад я интересовался этим вопросом, самыми популярными оказались “Поле чудес”, “Пусть говорят” и прочий развлекательный контент. Думаю, сегодня ситуация такая же.

Мориц Гатманн: Но мне рассказывали что сами каналы не транслируются в Молдове, что это вроде даже запрещено, но есть молдавские каналы которые ретранслируют часть контента, и это в основном развлекательный контент. Не так?

Владимир Соловьев: В Молдове, действительно, российские каналы ретранслируют местные каналы. Но там не только развлекательный контент. Посмотрите, например, программу самого рейтингового телеканала Prime, который ретранслирует Первый канал.

Алексей Ковалев: А какая ситуация на молдавском государственном ТВ с вещанием на русском? Я спрашиваю потому, что в начале 2016 года мне постоянно звонили за комментариями немецкие журналисты в связи с "девочкой Лизой". И, кажется, от меня впервые узнали, что у них какое-то количество сотен тысяч или миллионов соотечественников, для которых родной язык русский, и они все смотрят Первый канал, а для германских СМИ они как бы и не существуют. То есть не все, конечно, не буду упрощать. Я смотрел русскоязычные форумы Германии, и там самый частый вопрос (как и везде, где есть русскоязычная диаспора) - как смотреть русское ТВ, тёща/бабушка просит? И часто был ответ - не надо его смотреть, подключите лучше бабушке National Geographic, атмосфера в семье здоровее будет.

Как смотреть русское ТВ в Германии, бабушка просит? Подключите лучше бабушке National Geographic, атмосфера в семье здоровее будет

Владимир Соловьев: Здесь есть общественный телеканал Молдова 1. На нем выходят новости на русском языке и есть еще какие-то программы тоже на русском. Все собственного производства.

Мориц Гатманн: Но насколько я знаю, он транслирует и румынские каналы, верно? То есть - ничего личного, только бизнес?

Владимир Соловьев: Да, забавный момент состоит в том, что самый рейтинговый телеканал - тот самый Prime, что ретранслирует российский Первый канал - принадлежит главному олигарху страны и лидеру правящей Демпартии Владимиру Плахотнюку. Он и его коллеги по партии очень много говорят про "русскую пропаганду", про безальтернативность пути в ЕС. И это никак не мешает ему ретранслировать пресловутую "пропаганду" и зарабатывать на этом.

Алексей Ковалев: А бывает так, что позиция молдавского государственного ТВ по каким-нибудь острым вопросам типа Крыма вступает в противоречие с той, которую транслируют российские каналы?

Владимир Соловьев: Если бы я плотно следил за их контентом, то мог бы ответить. Но я не очень слежу. Если же попытаться сформулировать официальную позицию страны по вопросам типа Крыма, то она неоднородна хотя бы потому, что недавно избранный президент считает Крым российским, с чем не согласен, например, премьер-министр.

Да, еще нужно сказать, что государственного ТВ нет. Есть общественный телеканал. А в принципе почти все каналы разобраны людьми, прямо или косвенно связанными с политикой. И используются, как инструменты во внутриполитической борьбе. И "русские танки", пыхтящие дизелями на подступах к Кишиневу, равно как и "гейропейцы-растлители", играют в этой борьбе не последнюю роль.

В Молдавии почти все каналы разобраны людьми, связанными с политикой и используются, как инструменты во внутриполитической борьбе

Алексей Ковалев: «Eще нужно сказать, что государственного ТВ нет. Есть общественный телеканал» - вот это тоже важно, потому что в России, кажется, никто не понимает разницы между государственными и общественными СМИ. То есть даже многие образованные либералы думают, что BBC - это то же самое, что Первый канал, то есть пропагандистский рупор, напрямую получающий инструкции от государства. А как этот общественный канал устроен, грубо говоря, насколько точно он передаёт настроения в обществе и дискуссии по спорным вопросам? Насколько в его работу - явно или тайно - вмешивается государство?

Владимир Соловьев: Вмешивается, но так...деликатно. Вот здесь мы подробно расписали, как устроен молдавский телерынок.

Мориц Гатманн: А если влияние русскоговорящих СМИ не так велико как кажется, кто и почему его преувеличивает тогда? И к чему это приводит? Насколько я понял в Литве повторяются запреты российских СМИ?

Витаутас Бруверис: Причины, почему эта "борьба" усиливается на Западе и становится даже каким-то новым трендом, я уже назвал. Кстати, это не новое - всегда повторяется во времена кризисов на Западе - как внутренних, так и внешних. Свои интересы имеют военные и политические круги, а СМИ чувствуют потребность публики к такого рода "всеобъясняющим" и просто sexy вещам. А в Литве эти причины есть тоже, но к ним добавляется провинциальная потребность быть первыми в окопах войны цивилизаций и иметь решающую историческую миссию, как и четверть века назад.

Алексей Ковалев: Потому что борьба с "русской пропагандой" уже превратилась в полноценную индустрию, в которой многие (в том числе я, надо признаться) сделали успешные карьеры. Как-то глупо их заканчивать за ничтожностью предмета исследования. Это одна из причин.

Борьба с "русской пропагандой" уже превратилась в полноценную индустрию, в которой многие сделали успешные карьеры

Владимир Соловьев: Мне тоже это уже видится индустрией с бюджетами. Их надо освоить. Что касается Молдовы, то здесь эта тема отлично продается на внутриполитическом рынке. В 2015м году нынешний мэр Кишинева (зампред правой Либеральной партии) в третий раз выиграл выборы благодаря тому, что в предвыборную кампанию в основном воевал с русскими танками. Но город давно уже выглядит так, будто здесь идут уличные бои.

Джемма Порцген: Ты совершенно прав, Алексей. Столько людей на рынке, которые занимались вопросами безопасности и которые потеряли работу. Теперь они увидели шанс вернуться в бизнес. Есть также лоббистские группы как Atlantic Council которые стали организовывать по всей Европе одни и те же конференции на тему «Растущее влияние российской пропаганды».

Алексей Ковалев: Вторая причина: сразу что-нибудь запретить - это такая типично российская реакция, за этим очень смешно наблюдать из России, как самые анти-путинские правительства в точности повторяют поведение самого Путина. Запрет - это такой простой ответ на сложные вопросы, на которые отвечать не очень хочется.

Витаутас Бруверис: Да, повторяются, но тут, давайте будем чётки и аккуратны в интерпретации. СМИ? Какие СМИ, не смешите мои искандеры. Это пропаганда диктатуры. Но я против тотального её запрета, все-таки. Даже не знаю почему, просто инстинктивно. Я за то, чтобы эти каналы карались ситуативно - преступили наш закон, так по башке. Пока это и делается, но давление пройтись по всей поляне с косой, конечно, все усиливается.

Запрет - это такой простой ответ на сложные вопросы, на которые отвечать не очень хочется

Алексей Ковалев: А что, "давать по башке" - это не диктатура?

Витаутас Бруверис: Не передергивайте. Если пропаганда лжет, подстрекает национальную и социальную ненависть, войну и другими способами явно преступает законодательство Литвы в области СМИ, которая одна из самих либеральных в Европе, надо карать. По закону.

Алексей Ковалев: Ну а вот российская пропаганда ровно то же самое говорит про литовские (латвийские, эстонские) СМИ.

Витаутас Бруверис: Но это же смешно и даже не объект дискуссии. Что, мы теперь будем разбирать, правы ли русские государственные СМИ по отношению к балтийским, и что они называют противозаконным в этих СМИ?

Алексей Ковалев: А почему бы и не разобрать? Даже самая оголтелая пропаганда не состоит на 100% из выдумок (пресловутый "распятый мальчик" - это на самом деле довольно редкий случай). И она не изобретает проблем и противоречий - она пусть и в искажённом виде, но подаёт уже существующие. То есть если по Первому каналу или в "Вестях недели" рассказывают ужасы про ущемление прав русскоязычных в странах Балтии, марши нацистов и наступление НАТО, а русскоязычные зрители это всё внимательно смотрят и соглашаются, то неплохо бы понять их мотивацию.

Владимир Соловьев: Мне проблема родной внутримолдавской пропаганды кажется куда релевантней. Она уводит общественную дискуссию от реальных проблем, в сторону "кровавого Путина", "проклятых пиндосов" и "гейропы". И всем хорошо -- у каждого политика своя грядка. Левые пророссийские силы бьются за традиционную семью с Брюсселем, правые прозападные -- за евроинтеграцию с коварным Кремлем. И так уже довольно давно.

Если сравним кликабельность политических текстов с проститутками, то победят последние

Алексей Ковалев: Интересно, как это гармонично сочетается - "кровавый Путин" и "гейропа". В России-то приходится выбирать - либо у вас будет кровавый Путин, либо гейропа, и настоятельно рекомендуем вам выбрать первое.

Владимир Соловьев: Интересно не то слово. Здесь вообще все интересно. И со свободой слова все ок. С независимыми СМИ вот только не очень: сложно им финансово. Рынок монополизирован. В том числе рекламный.

Владимир Соловьев: На НТВ-Молдова (принадлежит пророссийским социалистам) -- скрепы. На Prime (Первый канал) - "кровавый Путин". Баланс.

Алексей Ковалев: Кстати, я вот только что посмотрел трафик трёх версий Sputnik - молдавской, латвийской и литовской. Молдавская на первом месте - 700 тысяч визитов в месяц (для России это очень мало, но для Молдовы, наверное, много), у латвийской 250 тысяч в месяц, и это прямое следствие запрета - до него не дотягивало и до 100 тысяч, а с латвийской, наверное, что-то не то, потому что все инструменты сбора трафика показывают какую-то статистическую погрешность.

Мориц Гатманн: И о чем это говорит?

Владимир Соловьев: Ну контент там вполне желтый. Посмотрите например, вот эту публикацию. Как тут трафика не нарубить? А если посмотреть на число подписчиков молдавского Спутника в Facebook, то увидим, что там их очень мало: 3 тыс. Про "Одноклассники" не знаю, меня там нет. Но Facebook в Молдове очень популярная соцсеть. Популярней, чем Twitter.

Алексей Ковалев: Классно, то есть это такой чистый кликбэйт, который никакого отношения к продвижению политической позиции не имеет.

Владимир Соловьев: Имеет. Но, боюсь, если сравним кликабельность политических текстов с проститутками, то победят последние.

Мориц Гатманн: Тогда меня интересует вопрос "Что делать?" Вообще ничего? Есть разные варианты: 1. Известный EU Disinformation review. 2. Предложения Европейского Фонда Демократии: создавать фабрику контента и на основе существующих независимых СМИ построить русскоговорящую конкуренцию государственным СМИ. 3. Запреты российских СМИ - от Спутника до Первого Канала?

Джемма Порцген: Некоторые идеи в докладе Европейского Фонда Демократии были разумные. Главная задача, по-моему такая: нужно поддерживать журналистику и медиакритику. Особенно последняя во многих странах – не очень известна. У гражданина должна быть способность пользоваться СМИ правильно и разделять факты и bullshit. Сами СМИ должны быть более честными и должны себя контролировать, например, что касается использования пиар-контента. Это касается в том числе “native advertisment” - это тоже пропаганда. То есть борьба с пропагандой должна быть намного шире чем просто обвинять одну лоббисткую группу и не обращать внимания на другие.

Алексей Ковалев: На вопрос "что делать" я бы прежде всего самому себе ответил "посмотреть сначала на себя" и подумать, сам ли я всё делаю правильно, не подгоняю ли я сам недостаточные факты под заранее определённый вывод и так далее. Я ни на кого не показываю пальцем, я буквально про себя говорю - я посмотрел на контент своего сайта за год и понял, почему мне говорят "это такая же пропаганда, только с обратным знаком". Без этого никакие "фабрики контента" не помогут. Идеологизация факт-чекинга ведёт только к тому, что разрыв между говорящими и слушающими только углубится, и все только и будут делать, что обвинять друг друга в "пропаганде" и "фейковых новостях" (как сейчас и происходит).

В современном мире никакую информацию невозможно "запретить", и её "запретность" лишь усилит привлекательность

Я точно могу сказать, чего не надо делать – это вариант (3). В современном мире никакую информацию невозможно "запретить", и её "запретность" лишь усилит привлекательность, как это показал пример с латвийским Sputnik. И потом есть побочный эффект - будьте уверены, каждый неэффективный запрет сама российская пропаганда записывает себе в безусловный плюс. То есть буквально, главред RT и "России сегодня" Маргарита Симоньян тщательно собирает все статьи про "опасность русской пропаганды", переводит их, публикует с торжествующими комментариями типа "смотрите, как они нас боятся", и не сомневаюсь, что именно на основании количества панических публикаций о себе получает бюджет на следующий год.

Мориц Гатманн: Что ты имеешь в виду с "идеологизацией фактчекинга"?

Алексей Ковалев: Это вот как в EU Disinfo Review в примере выше или когда сайт типа Politifact ответы Клинтон и Трампа по одному и тому же вопросу маркирует Mostly True для Клинтон или Mostly False для Трампа, хотя оба они ответили примерно одно и то же.

Алексей Ковалев: Или вот британский пример - Brexit освещали два сайта, infacts.org и fullfact.org, первый отчётливо "партизанский" (то есть открыто поддерживающий сторону "Остаться в ЕС"), второй более нейтральный и объективный. В результате первый провалился, как по трафику, так и в целом, потому что эта сторона проиграла. И я понимаю, почему первый провалился - им, по идее, надо было переубеждать сторонников противоположного лагеря, но они изображали политиков за Brexit в виде каких-то гоблинов, сидящих в мусорных баках и т.д. Понятно, что ту самую аудиторию, с которой им надо было работать, это отвратило. Вот это я имею в виду под идеологизацией факт-чекинга - предположение, что условные "наши" неправы быть не могут.

Владимир Соловьев: Я просто свой пример приведу. Сайт NewsMaker. Сначала финансировал грубо говоря Госдеп. Потом EED, а теперь еще и NED. Мы не можем похвастаться трафиком Спутника в 700 тыс. в месяц, но точно знаем, что стали источником информации, которому верят. И просто продолжаем делать свою работу -- информировать. На проверенную информацию есть спрос. Время от времени мы делаем что-то вроде стопфейка, а лучше сказать разбора: берем нашумевшую, но неправдивую историю и объясняем что не так. И читали очень потом за это благодарят.

Мориц Гатманн: А есть ли возможность делать такой проект коммерчески успешным?

Владимир Соловьев: Начинаю с конца. Пока у нас с коммерческой успешностью все очень печально. Нам два года. Запустились в августе 2014-го в разгар регионального кризиса по всем фронтам. От него до сих пор тут не отошли. Плюс, как я уже писал, рынок монополизирован, в том числе рекламный. Конечно есть. И они нас регулярно читают.

Мориц Гатманн: Но разве то что (условно) "за ними стоит госдеп", не приводит к тому что читатели считают вас "прозападными/проплаченными"?

Алексей Ковалев: В России это точно будет дискредитирующим фактором. Даже среди лояльной аудитории. Я уж не говорю о нелояльной - я трачу на проект собственные деньги и каждый день выслушиваю про "проститутку Госдепа".

Владимир Соловьев: В определенной степени да. Кто-то регулярно отписывает в комментариях: "ну с ними все ясно, это же рука госдепа". Но я исхожу из того, что, во-первых, никакой госдеп не лезет в нашу редакционную политику. Когда Нуланд ласково почесывала за ушком нашего главного злодея, мы об этом так и писали - они тут своимсукинымсынизмом занимаются. Во-вторых, мне никто пока не смог с фактами в руках предъявить нашей ангажированности. Подтверждает это то, что мы то рука Москвы, то рука госдепа, то рука Москвы на деньги Вашингтона.

Алексей Ковалев: Спасибо за ответ, я точно знаю, что когда тебя обвиняют в том, что ты одновременно рупор ФСБ и ФБР, то ты всё делаешь правильно.

Мориц Гатманн: Витаутас, как ты смотришь на "борьбу с троллями" вашими литовскими «эльфами», о которых недавно писала Washington Post?

Главная надежда - на саму русскую диктатуру. Она же все сама, как всегда, в конец распилит, похерит и провалит

Витаутас Бруверис: Ну, это частная инициатива. Она, конечно, не без поддержки государственных и спецструктур, я подозреваю, но, всё-таки, каждый в свободной стране может забавляться, как хочет. Да, боты и тролли в нашем фейсбуке и комментах в главных порталах, есть. И очевидно, они делают свою работу. Но ихний эффект, по-моему, мизерный, как и такой "борьбы" c ними. Но и цель же здесь - не эта. Это - показуха, социальный самопоказ.

Привожу три пункта. Первое: Всякие министерства правды и прочие структуры "госантипропаганды" а по сути госпропаганды - бред, бессмысленная трата денег налогоплательщиков и показуха политиков, госчиновников, военных и ихних пропагандистов. Как и "правильные" СМИ. И главное - это прямое посягательство на базовые принципы демократии.

Второе: Проблема, хотя и не такая апокалиптическая, какой её представляют, есть. Кремль и дальше будет пытаться открытыми и закрытыми способами повлиять на внутренние общественные и политические процессы главных Западных стран, используя внутренние проблемы этих стран – в первую очередь, миграцию и терроризм. Это очевидно. Надо сопротивляться этому. Никакой другой Америки, чем сильные и независимые СМИ, которые напрямую бы занимались не только деконструкцией и анализом самой пропаганды, но и российского режима в целом, не откроем. Потом - сильная и самостоятельная политическая элита. Критически и демократически мыслящее общество. И дальше по азбучному списку.

И третье. Я понимаю, что в ближайшем какого-то позитивного перелома в эту сторону в наших обществах ждать не приходится. Скорее всего ухудшения. Так что главная надежда - на саму русскую диктатуру. Она же все сама, как всегда, в конец распилит, похерит и провалит. А как же иначе?

Мориц Гатманн: Спасибо всем за откровенную дискуссию