Российские солдаты в Дамаске: дело не сводится к политике

About the author

SyriaUntold is an Arabic and English online journalistic platform born in 2012 that focuses on exploring expressions of civil society and creative resistance in Syria. It primarily aims to strengthen the voices that emerged in Syrian civil society and public sphere after 2011, making them more visible and understandable to a local and global audience.



SyriaUntold — созданная в 2012 году арабо- и англоязычная журналистская онлайн-платформа, которая исследует проявления гражданского общества и творческого сопротивления в Сирии. Ее главная цель — сделать так, чтобы голоса, зазвучавшие в сирийском гражданском обществе и публичном пространстве после 2011 года, были услышаны, чтобы их заметила и поняла как местная, так и мировая аудитория.