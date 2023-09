O ministro das Minas e Energia, Fernando Santos, questionou o caráter vinculativo do referendo, argumentando que, de acordo com a Constituição do país, a decisão final sobre a exploração de petróleo cabe à população afetada.

Santos sugeriu que os residentes da província de Orellana – onde está situado o Bloco 43-ITT e onde quase 58% votaram “não” à manutenção do petróleo no subsolo – detêm a autoridade decisiva. Santos afirmou no dia 24 de Agosto que o Tribunal Constitucional teria de emitir uma decisão final e que, entretanto, a perfuração de petróleo persistiria.

González, a candidata presidencial do partido de centro-esquerda Revolução Cidadã, que lidera o segundo turno de 15 de outubro, ecoou o argumento de Santos. “As autoridades locais em Orellana precisarão fazer valer os seus direitos no processo legal. Teremos que permitir que isso se desenrole nos tribunais,” disse.

No entanto, os ativistas alertam que tanto Santos quanto González estão “confundindo a consulta prévia informada [com as populações indígenas locais], que deveria ter sido realizada antes da exploração do bloco, com um referendo popular nacional”. Ambos os mecanismos democráticos foram estabelecidos na Constituição do Equador de 2008.

O Yasunidos condenou a forma como o governo e as companhias de petróleo estão promovendo “a incerteza e o medo entre as populações locais” afetadas pela exploração petrolífera nas províncias de Orellana e Sucumbíos e que a negligência do Estado "causa sérias relações de dependência e chantagem" entre as comunidades que vivem nas áreas exploradas das províncias de Orellana e Sucumbíos e as empresas petrolíferas.

Outras instituições governamentais alertaram sobre problemas potenciais. O Banco Central anunciou que o desemprego aumentaria se a perfuração fosse interrompida, enquanto o ministro do Ambiente, Água e Transição Ecológica, José Dávalos, alertou que seria “impossível” interromper as operações no prazo de um ano.

Inicialmente, Lasso se manteve afastado dessa postura, dizendo que seu governo cumpriria a vontade popular. Mas seus últimos comentários contradizem isso – apesar de a Constituição do Equador de 2008 ter tornado o país o primeiro no mundo a reconhecer os direitos da natureza (ou Pachamama).

“Tínhamos a ideia de que, com a incorporação da natureza como sujeito de direitos na constituição, haveria uma mudança. Mas, ao longo dos anos, vimos que não houve nenhuma mudança. Nenhum governo demonstrou interesse em proteger a natureza”, afirma Yasacama, da CONAIE.

González também demonstrou pouca consideração pela Pachamama, argumentando que as receitas do petróleo beneficiam a população e sugerindo que os ambientalistas forneçam opções econômicas alternativas à perfuração.

Yasacama, vice-presidente da CONAIE, rebateu a afirmação de González: “Isso é falso. Quando houve o boom do petróleo, não recebemos atenção – fomos abandonados. Nem mesmo os animais conseguiram sobreviver nos espaços que deveriam ser escolas e infraestruturas de saúde.”

A longa luta pelo referendo

No início de seu primeiro mandato, Rafael Correa – que ainda lidera o partido Revolução Cidadã de González – pediu à comunidade internacional que fornecesse ao Equador US$ 3,6 bilhões em troca de não extrair petróleo do Yasuní. Correa argumento que assim se honraria o preceito indígena de sumak kawsay (“bem viver”), consagrado na nova Constituição como “uma nova forma de convivência cidadã, na diversidade e em harmonia com a natureza”.

A iniciativa, que foi viabilizada por meio de um fundo fiduciário supervisionado pela ONU, ficou aberta por sete anos, mas não recebeu o apoio esperado (os depósitos reais totalizaram US$ 13,3 milhões). Em 2013, o governo equatoriano pôs fim a ela. "O mundo falhou conosco", disse Correa na época, e anunciou que o bloco ITT seria aberto para exploração.

Na época, eclodiram protestos em todo o Equador. Foi então que nasceu o Yasunidos, como um movimento apartidário formado principalmente por jovens, que mais tarde incorporou organizações indígenas, incluindo a influente CONAIE. A sua estratégia era convocar um referendo nacional para perguntar aos equatorianos se queriam ou não manter a exploração das reservas de petróleo do Bloco 43-ITT.

Em seis meses até abril de 2014, esses grupos coletaram 757.623 assinaturas (excedendo em muito o requisito mínimo para um referendo – 5% do eleitorado), apesar de, segundo o Yasunidos, terem sido submetidos a ameaças, vigilância ilegal e perseguição por parte do governo.

Mas no mês seguinte, após uma rápida revisão de duas semanas, o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) invalidou mais de 50% das assinaturas e negou autorização para realizar um referendo.

Quatro anos mais tarde, uma comissão independente encontrou “sérias indicações de arbitrariedade” na contagem e análise de assinaturas pelo CNE. Isso levou o Yasunidos a recorrer da decisão, travando diversas batalhas jurídicas contra os governos de Correa e do seu sucessor, Lenín Moreno, bem como o atual governo Lasso, por violações de direitos políticos e obstrução da justiça.

Finalmente, em abril deste ano, foi realizada uma audiência perante o Tribunal Constitucional.

"Na audiência, pudemos apresentar todos os argumentos que explicam por que o referendo ainda era válido", disse Santillana, que compareceu ao tribunal em nome do Yasunidos.

O governo pediu ao tribunal que arquivasse o referendo porque quebraria os contratos petrolíferos do país, mas, segundo Santillana, os fatos fornecidos pelas próprias autoridades acabaram por apoiar a realização do referendo.

“É impressionante como o próprio Estado nos deu os argumentos. O Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos, por exemplo, apresentou relatórios sobre a poluição da água. Em outras palavras, o próprio Estado dizia que a água [em Yasuní] não era segura para beber porque estava altamente contaminada”, afirma.

Como prova, o Yasunidos apresentou um caso da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que estuda a suposta responsabilidade internacional do Equador por violação dos direitos dos povos Tagaeri e Taromenane. Em 2007, suas terras, que fazem fronteira com o Bloco 43-ITT, foram declaradas "intangíveis", um estatuto que “proíbe perpetuamente todos os tipos de operações extrativas”.

Em 9 de maio, o Tribunal Constitucional decidiu a favor de Yasunidos ao autorizar o referendo. Também repreendeu as autoridades por “um conjunto de ações estatais que obstruíram o pleno exercício dos direitos de participação dos requerentes”.

Santillana disse ao openDemocracy: “O referendo de Yasuní é o primeiro referendo nacional e vinculativo do país, mas há anos o povo equatoriano vota contra o extrativismo. A questão aqui é por que nenhum governo nunca levou a sério o pronunciamento massivo.”