As negociações de paz entre o governo colombiano e o ELN devem incluir mulheres

Pesquisas anteriores mostram que a exclusão, ou inclusão mínima, de mulheres em processos de paz pode ser vista como o "canário na mina de carvão". A falta de uma verdadeira inclusão e integração social pode ter consequências para a sustentabilidade dos acordos de paz e sua implementação, como vimos no caso dos acordos com as FARC.

Durante minhas entrevistas com negociadores do governo e das FARC, incluí algumas perguntas sobre as negociações com o ELN como forma de examinar se os negociadores acreditavam que a inclusão de mulheres na mesa continuaria aumentando em processos futuros ou não.

A inclusão que ocorreu devido à pressão da sociedade civil para incluir negociadores mais diversos foi algo que continuaria ao longo do tempo, ou você sentiu que foi pontual? Meus entrevistados duvidaram dos compromissos do ELN e do governo com a inclusão de gênero neste processo.

Com o compromisso do novo governo colombiano com a "paz total", há muitas lições a serem aprendidas com o processo de negociação e implementação das FARC.

Se o governo Petro quiser alcançar seus ambiciosos objetivos de criar uma paz sustentável, é essencial que haja uma maior inclusão social e de gênero a partir dessas negociações de paz.