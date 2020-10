'30x30': o novo acordo mundial pela biodiversidade

Na Colômbia, um recente relatório de organizações da sociedade civil alertou sobre a falta de eficácia das operações militares em conter o desmatamento em parques nacionais. Segundo o relatório, as operação não têm como alvo os grupos mais poderosos — as estruturas criminosas ligadas ao tráfico de drogas, extração ilegal de madeira e mineração e agricultura extensiva —, mas sim as populações rurais e indígenas do país, causando assassinato sistemático de líderes sociais e ambientais.

Rumo a um novo paradigma de conservação?

Os territórios indígenas cobrem 22% do planeta e concentram cerca de 80% da biodiversidade. Portanto, os esforços internacionais de conservação devem estar voltados para garantir a participação e os direitos humanos dessas comunidades sobre seu território ancestral. Uma alternativa seria apoiar iniciativas geridas pelas próprias comunidades, como o Corredor Andes-Amazônia-Atlântico, que reúne cerca de 400 grupos indígenas sul-americanos.

De fato, áreas administradas coletivamente por comunidades apresentam melhores indicadores de conservação do que as administradas pelo Estado, pois estão menos expostas a indústrias extrativas, assentamentos ilegais, expansão do agronegócio e projetos de infraestrutura em grande escala, que em muitos casos continuam a ser aprovados por governos contrários aos objetivos de conservação.

Por isso, a ação dos Estados para preservar a vida neste planeta não pode se somar às ameaças que essas comunidades já enfrentam. A perseguição e estigmatização que sofrem na maioria dos países, inclusive dos mais altos escalões do governo, em nada contribui para o combate ao desmatamento e desvia a atenção da responsabilidade de outros atores, como latifundiários e fazendeiros.

Finalmente, as abordagens de uso compartilhado das terras têm se mostrado mais eficazes do que a conservação militarizada em face do duplo desafio de alimentar a crescente população mundial e preservar os recursos naturais dos quais depende sua sobrevivência.

As áreas de conservação podem ajudar a tornar as safras mais produtivas e resilientes de maneiras menos onerosas e prejudiciais, por meio do controle de pragas e polinização natural. A agricultura sustentável, por outro lado, pode apoiar a proteção da biodiversidade, armazenando carbono e fornecendo meios de subsistência às comunidades que habitam e defendem as áreas protegidas.