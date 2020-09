O que é América Cresce: cooperação para o desenvolvimento ou competição geopolítica?

Nenhum financiamento adicional está disponível para esta infraestrutura vital. Em vez disso, a iniciativa irá “alavancar os programas existentes [e] o envolvimento diplomático”, afirma o FAQ. Dito isso, uma instituição de apoio disponível é a recém-criada Corporação Financeira dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (DFC, na sigla em inglês), parte da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID, na sigla em inglês), que aumentou os limites para investimentos no exterior para 60 bilhões de dólares em comparação com os 29 bilhões de sua encarnação anterior, a Corporação para Investimento Privado no Exterior (OPIC, na sigla em inglês), observam analistas americanos.

O programa oferece ajudar os países a “melhorar seus marcos regulatórios e estruturas de compras”, uma promessa que pode ser vista como uma resposta às críticas de alguns acadêmicos dos Estados Unidos e ONGs latino-americanas de que a concessão de projetos de energia e mineração a empresas chinesas na Venezuela, no Equador e na Argentina tem sido opaca.

“O América Cresce não tem como objetivo competir com empresas estatais chinesas para construir infraestrutura”, diz R. Evan Ellis, professor de Estudos Latino-Americanos do Instituto de Estudos Estratégicos de Estudos da Guerra do Exército dos Estados Unidos . “Os EUA querem alavancar o investimento do setor privado para trazer prosperidade e - por meio da transparência e da boa governança - mostrar que é uma opção melhor e mais sustentável para a região do que as práticas às vezes predatórias da China”.

No entanto, enquanto o BRI promete - pelo menos no papel - promover o “desenvolvimento verde”, as referências à sustentabilidade nos documentos políticos do América Cresce referem-se a processos transparentes e financiamento competitivo, embora alguns especialistas digam que os investimentos obedeceriam naturalmente a padrões sociais e ambientais mais elevados. Até agora, como o BRI, grandes empréstimos do América Cresce têm apoiado amplamente os combustíveis fósseis.

Em El Salvador, o DFC concordou em emprestar mais de 1 bilhão de dólares para um terminal integrado de importação de gás natural líquido (GNL) e uma usina de gás e 300 milhões de dólares para a Vista Oil and Gas, uma empresa listada na Bolsa de Valores de Nova York que desenvolve projetos de gás de xisto na Argentina.

De acordo com Evan Ellis, o programa incentivará o investimento de empresas privadas em todo o mundo e “colocará as necessidades do país beneficiário em primeiro lugar”.

“O programa Cinturão e Rota segue a tradição da Rota da Seda: visa reconectar o mundo para beneficiar a China ... O América Cresce não foi projetado para beneficiar as empresas dos Estados Unidos”, afirma.

Quais países se inscreveram?

Depois do Panamá, O'Brien voou para a Colômbia, onde prometeu mais apoio em projetos de infraestrutura e antidrogas por meio do “Colômbia Cresce” – supostamente no valor de 5 bilhões de dólares.

As autoridades colombianas o elogiaram como um seguimento do Plano Colômbia, por meio do qual os governos de Bill Clinton e George Bush forneceram ao país milhões de dólares, principalmente para operações antidrogas. O financiamento continuou sob o governo Obama, embora tenha sido em grande parte redirecionado para iniciativas de construção da paz.