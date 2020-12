As nações das Américas precisam garantir o acesso universal às vacinas contra a Covid-19

Muito poucos dos contratos que os governos assinam com empresas estão sendo publicados, apesar de as leis vigentes em muitos países das Américas preverem que os detalhes de aquisições públicas sejam levados a público. Em agosto os presidentes do México e da Argentina anunciaram a assinatura de um acordo com a gigante farmacêutica AstraZeneca para a produção conjunta de entre 150 milhões e 250 milhões de doses de uma vacina contra a Covid-19 a ser distribuída para países de toda a região. Quatro meses depois de esse negócio ser fechado, e com as vacinas quase na porta de hospitais e clínicas de toda a região, muito pouca informação foi divulgada sobre esse acordo e menos ainda sobre o plano de distribuição por trás dele. Ainda não sabemos, por exemplo, quantas doses de vacina foram compradas pelo México e a Argentina, a que preço e dentro de qual cronograma.

O México assinou acordos com várias empresas farmacêuticas para adquirir doses suficientes para vacinar toda sua população. Nenhum desses contratos foi levado a público, de modo que as informações sobre o preço pago por dose, o custo de desenvolvimento das vacinas e a tecnologia utilizada na produção continuam ocultas. A transparência é fundamental e essencial para que a vacina possa ser produzida a um custo baixo no México e no restante da região.

A instituto de saúde brasileiro Fiocruz deu um exemplo animador quando, em outubro, divulgou os termos de seu acordo com a AstraZeneca. Embora mais detalhes sobre propriedade intelectual e preços pudessem ter sido incluídos na versão pública do acordo, a divulgação já constituiu um importante primeiro passo na direção certa.

Em maio, Costa Rica e a OMS lançaram a C-TAP (união de acesso à tecnologia para a COVID-19) como plataforma de partilha voluntária para reunir todos os dados, o know-how, materiais biológicos e propriedade intelectual e então licenciar a produção e a transferência de tecnologia para outros potenciais produtores. Mecanismos como esses são vitais em uma região como as Américas, especialmente pelo fato de a capacidade manufatureira de muitos países ser extremamente limitada. A C-TAP de certa maneira encarna o espírito da célebre frase de Jonas Salk, assegurando que o conhecimento gerado pela ciência esteja disponível para todos e possa ser utilizado igualmente por grandes países manufatureiros e por produtores menores.