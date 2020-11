Argentina: sem plano ou estratégia para governar

Esse elemento ideológico é justamente o que impedia de identificar com clareza o pragmatismo do kirchnerismo, por um raciocínio de ordem excludente, como se os dois componentes não pudessem se complementar. No entanto, embora o pragmatismo sempre tenha sido um instrumento de construção do poder no kirchnerismo, os aspectos ideológicos tiveram um papel relevante, principalmente no caso de Cristina Kirchner.

Nesse sentido, as duras críticas de Sergio Massa e Alberto Fernández a Cristina Kirchner, uma vez afastados dela, nos fizeram pensar que seria impossível uma rearticulação entre o peronismo que representavam – especialmente Massa – e o kirchnerismo. Ao adotar fronteiras cada vez mais solenes à medida que se aproximava a impossibilidade constitucional de uma nova reeleição, o kirchnerismo passou a valorizar mais a ideologia do que o pragmatismo. Dessa forma, as críticas de Massa e do atual presidente foram percebidas naquele contexto como atos de blasfêmia, razão pela qual o capital político de Massa passou a se basear, justamente, em seu antagonismo ao kirchnerismo.

Dar poder a quem não conseguirá usá-lo, ou o paradoxo do poder intangível

Por fim, Cristina Kirchner fez uma jogada que ninguém esperava e conseguiu articular todo o peronismo sob a candidatura de um homem estruturalmente fraco: nunca geriu distrito, não faz parte de um Partido Justicialista com extensões territoriais sólidas (ao contrário de vários governadores) e pertence ao peronismo da capital federal, ou seja, ao menos peronista de todos os peronismos.