Bolsonaro ataca inimigos reais e imaginários na Assembleia Geral da ONU

O segundo tópico, e no qual Bolsonaro foi mais desafiador, refere-se ao meio ambiente. E não sem um bom motivo: ele está enfrentando uma chuva de críticas por seu manejo das queimadas na Amazônia e no Pantanal e os níveis crescentes de desmatamento ilegal. Durante o discurso de hoje, Bolsonaro apostou em ofensas, criticando a mídia e ONGs por exagerarem sobre a gestão desastrosa de seu governo na crise. Ele alegou ser vítima de uma campanha que pretendia desacreditar seu governo. No entanto, é sua própria administração que erodiu sistematicamente a legislação ambiental e deixou crimes ambientais impunes. Sob sua supervisão, grilagem, desmatamento e garimpos ilegais dispararam. As populações indígenas, que ele afirma estar apoiando com ajuda humanitária, estão enfrentando um dilúvio de doenças, incêndios e criminalidade.

É verdade que o Brasil já foi referência internacional em proteção ao meio ambiente, mas não é o caso do Bolsonaro. Na verdade, Bolsonaro negou essencialmente que houvesse qualquer tipo de problema com incêndios florestais ou desflorestamento, apesar de já terem atingido níveis não vistos há décadas. Ele culpou erroneamente os povos indígenas e agricultores locais por atearem incêndios, bem como "o acúmulo de massa orgânica em decomposição", apesar das evidências de que os grandes proprietários de terras e fazendeiros são os principais culpados. O presidente brasileiro disse que seu governo estava apenas cumprindo as leis ao aplicar uma fração mínima de penalidades e multas. Ele elogiou sua resposta coordenada, quando trabalhou para diminuir radicalmente, e inclusive extinguir, entidades fundamentais, como o IBAMA, a FUNAI e o INPE.

Após uma saraivada de ataques contra seus inimigos, Bolsonaro concluiu com um brado a sua base, afirmando mais uma vez que o Brasil é uma nação soberana, fundada em valores cristãos e conservadores. Ele criticou a ascensão da "cristofobia", um termo misterioso, e reafirmou a importância da liberdades religiosa, o que certamente agradará seus partidários evangélicos. Não surpreendentemente, Bolsonaro também elogiou Donald Trump, especialmente o plano de paz e prosperidade do genro do presidente americano para o Oriente Médio. No final das contas, este foi um discurso feito diretamente para investidores estrangeiros e sua base eleitoral. Diante de um aumento em sua popularidade nos últimos meses, Bolsonaro terá que contar com ambos para enfrentar as tempestades que se avizinham.