O Sem Partido: uma estratégia bolsonarista para despolitizar o Brasil

Além de um alinhamento ou desalinhamento com certa ideologia política, esse não-partidarismo aparece no contexto de uma estratégia de despolitização, iniciada antes mesmo da eleição de Bolsonaro. Como aponta a pesquisadora e socióloga Sabrina Fernandes, a pós-política cria uma ilusão de que a melhor política é a feita sem políticos.

Há, então, uma redução do espaço político e com isso, do espaço de discussão. A pós-política sugere uma imparcialidade, disfarçada de técnica e ética. Atua-se como se não houvesse um debate político quando há de fato uma clara preferência por um lado. Segundo Fernandes, a pós-política é uma ilusão liberal de que a política pode existir sem políticos.

A despolitização cresce no contexto de crise de representação ou de desilusão com a política. Vale retomar, então, uma análise do projeto ‘Escola sem Partido’, instrumentalizado na campanha de Bolsonaro para pregar a ‘desesquerdização' das escolas.

O Escola sem Partido surgiu em 2004, porém se fortaleceu sobretudo após 2013, impulsionado pela organização da direita conservadora no Brasil. Apesar de anunciar-se como apartidário e sem ideologia, promovia claros valores conservadores. Por exemplo, ao pregar a proibição de discussão sobre temas relacionados a gênero e sexualidade nas escolas – considerados, dentro do projeto, como ‘político partidários’.

Junto com o ‘Escola sem Partido’, outros movimentos sociais conservadores também se fortaleceram em 2013, no período das ‘Jornadas de Junho’. Então, discursos como ‘sem partido’, ‘sem bandeira’ e a famigerada frase de ordem ‘nem esquerda, nem direita, para frente!’ encobriram a instrumentalização dos protestos por projetos neoliberais e conservadores.