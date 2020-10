Bolsonaro veste a camisa do assistencialismo e se aproxima de Lula

Avancemos para 2020. Bolsonaro anuncia a prorrogação até o fim do ano do auxílio emergencial que beneficia famílias de baixa renda e trabalhadores informais. No fim de setembro, ele anunciou a criação do Renda Cidadã, um programa social que pretende suceder o atual auxílio emergencial e substituir o Bolsa Família, projeto criado pelo rival e ex-presidente Lula.

O que mudou?

Bolsonaro sentiu o gosto de aprovação por parte do eleitorado em 2020 após o início da pandemia. Em um levantamento feito pelo Ibope, a aprovação do governo saltou de 29% em dezembro do ano passado para um recorde de 40% em setembro deste ano, um mês após anunciar a prorrogação do auxílio emergencial.

Em agosto de 2017, quando já era cogitado como pré-candidato à presidência, Bolsonaro criticou mais uma vez de forma contundente o Bolsa Família. “Para ser candidato a presidente tem de falar que vai ampliar o Bolsa Família. Então vote em outro candidato. Não vou partir para a demagogia e agradar quem quer que seja para buscar voto.”

No fim de setembro deste ano ele anunciou a criação do Renda Cidadã, indo na direção contrária de anos de palanque como deputado federal. Bolsonaro aproximou-se das ações de Lula que, quando presidente da república no início do século, ampliou e criou inúmeros projetos sociais para ajudar a parcela da população mais carente.