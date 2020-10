O Brasil arde enquanto lutamos pela vida

Com a área "limpa", os grileiros, os mesmos que cortaram as árvores, passam a plantar soja e a colocar o gado para pastar, na maioria dos casos. E então novos conflitos começam pela terra.

Contando com a lentidão do processo de ocupação ilegal do terreno, o proprietário se instala no território, bem armado, literalmente. Eles, com rifles. A população local, com arcos e flechas no máximo.

Agora, imagine que tudo isso aconteça em um cenário de desmantelamento das estruturas de fiscalização de crimes ambientais dos órgãos federais, criminalização de funcionários públicos do meio ambiente, extinção de espaços institucionais para a formulação de políticas climáticas e a articulação deliberada de incidentes diplomáticos para inviabilizar o Fundo Amazônia, cuja contribuição de quase 320 milhões de euros foi essencial para nos ajudar no combate ao desmatamento. Como se não bastasse, o Brasil está dando grandes passos para legalizar a grilagem de terras.

Quem governa o Brasil hoje?

Uma das primeiras ações de Bolsonaro ao ser eleito, antes mesmo de tomar posse, foi afirmar que o Brasil não sediaria a COP-25, que finalmente foi realizada em 2019, em Madri. Pouco depois, ele informou que o Ministério do Meio Ambiente, criado em 1992, seria extinto.

Dadas as repercussões negativas, retirou a proposta, embora várias responsabilidades deste ministério tenham passado para o Ministério da Agricultura. Para a clareza do leitor, é preciso dizer que o Brasil é um dos países com maior concentração fundiária do mundo. O arcaico e predatório modelo de agronegócio está, há séculos, nas mãos das mesmas famílias.

O roubo de terras públicas continua sendo um problema sério no Brasil. Bolsonaro, que foi multado por crimes ambientais quando ainda era deputado, representa essa extrema direita inimiga da democracia, com características conhecidas em todo o mundo.

É um governo que legalizou cerca de 600 agrotóxicos em pouco mais de um ano, exonerou funcionários experientes e colocou a demarcação de terras indígenas nas mãos do Ministério da Agricultura, hoje liderado por quem busca legalizar oficialmente a invasão de terras e mineração em terras indígenas e pune severamente cientistas, acadêmicos e lideranças populares que denunciam crimes ambientais.

O que apontam os dados

Em agosto de 2020, os alertas de desmatamento aumentaram 68% em relação ao mesmo mês de 2019, o pior mês dos últimos 10 anos, segundo dados do Imazon, ONG brasileira com 30 anos de experiência e mais de 700 artigos científicos para conservação e desenvolvimento sustentável na Amazônia.