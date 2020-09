Quem protege os colombianos? Brutalidade policial soma-se aos massacres

Javier foi morto. Os suspeitos são dois policiais, dois homens uniformizados encarregados de proteger o bem-estar dos cidadãos de Bogotá. Parece que Javier foi morto por quem tinha um trabalho: protegê-lo.

O que esquecemos

A morte de Javier Ordóñez é uma tragédia. Outra de muitas que a Colômbia lamenta este ano. Embora o olhar do país e do mundo esteja voltado para os abusos policiais, há outro abuso que não pode passar despercebido: a Colômbia, país que assinou um Acordo de Paz em 2016, é hoje palco de massacres novamente. Massacres que, semana após semana, continuam a criar pânico nas zonas rurais sem que ninguém faça nada a respeito.

Segundo a última lista do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento e a Paz (Indepaz), ocorreram 61 massacres até agora em 2020 no país.

Nesses 61 massacres, 246 pessoas morreram. O departamento (estado) com maior número de massacres é Antioquia, com 14, seguido por Cauca e Nariño, com 9 cada.

Desde o início do ano, os massacres só aumentaram: de 5 em janeiro a 12 em setembro.

Diante disso, como no caso de Ordóñez, é chocante a inação do governo e o desdém com que tratam uma questão que até mesmo as Nações Unidas qualificaram de "arrepiante".

Em agosto, o presidente da Colômbia Iván Duque referiu-se aos massacres como homicídios coletivos, negando assim a violência dos acontecimentos.

Embora o abuso policial que se espalha pelas ruas da capital seja grave, o que acontece nas zonas rurais também é grave. Se somarmos a isso o fato de mais de 215 líderes sociais terem sido assassinados só neste ano, a situação é gravíssima. Se, além disso, incluirmos a contagem dos ex-combatentes das FARC-EP assassinados, 43 em 2020, os números são característicos de um país em guerra, de um filme de terror.

A verdade é que a violência parece ter se tornado moeda de troca na Colômbia, e tanto os governos locais quanto o nacional parecem não querer notar. As questões, porém, permanecem as mesmas: quem manda a polícia atirar para matar? Quem é responsável pelos líderes sociais assassinados? Quem está massacrando os colombianos nas zonas rurais? Quem protege os colombianos?

A responsabilidade cabe ao governo. Mas a resposta ainda está a ser definida.