Bukele e as gangues de El Salvador: existe um pacto informal?

O presidente de El Salvador Nayib Bukele negou veementemente ter trocado favores com gangues, conhecidas localmente como 'Maras', logo de acusações de vários funcionários públicos e uma pessoa que trabalha diretamente com o governo de que há um pacto informal entre setores do governo e as organizações criminosas.

Em 3 de setembro, depois que Bukele insistiu publicamente que seu governo não está trabalhando com as gangues, o portal salvadorenho El Faro publicou uma reportagem que mostra, através de entrevistas e documentos oficiais, que alguns representantes do governo se reuniram com membros das gangues, dentro e fora do sistema penitenciário, a fim de construir confiança e trocar favores. Um dos interesses seria garantir o acesso do partido político de Bukele, Novas Ideias, a áreas dominadas por gangues, com o objetivo de fazer campanha para as eleições legislativas e municipais previstas para fevereiro de 2021. O El Faro se refere a estas conversações como "negociações".

A reportagem do El Faro foi publicada alguns meses depois de lançado um relatório do International Crisis Group (ICG), em julho, que afirmava que a queda significativa dos homicídios em El Salvador estaria relacionada ao que o ICG chamou de "frágil entendimento informal", que poderia incluir um "pacto de não-agressão", entre setores do governo e as gangues. Em uma análise detalhada das taxas de homicídios, o ICG observa que os assassinatos em El Salvador diminuíram em até 60% desde junho de 2019, quando Bukele assumiu a presidência.

Um pacto informal

Paralelamente a estas investigações, o InSight Crime vinha realizando sua própria pesquisa sobre como as gangues haviam usado seu controle do centro histórico de San Salvador para expandir seu poder. Parte desse material focou no período em que Bukele foi prefeito de San Salvador (2015-2018). Como prefeito, Bukele procurou revitalizar o centro, enviando equipes de pessoas para negociar com representantes de gangues, assim como pelo menos um intermediário que negociou diretamente com seus líderes. As tentativas de revitalizar o centro foram bem sucedidas, o que lhe proporcionou um impulso para a presidência nas eleições de fevereiro de 2019.