Novo presidente do BID: outro golpe de Trump contra o multilateralismo na América Latina

O multilateralismo segundo Donald Trump

A presidência do BID é um dos cargos de maior influência na região, pois, além de formular propostas de financiamento à diretoria, mantém contato regular com governos, empresas e outros organismos multilaterais. Por isso, apesar de suas políticas isolacionistas e de seu discurso antagônico aos organismos internacionais, o governo de Trump mobilizou todos os seus recursos e influência para garantir a posição a uma figura alinhada aos seus interesses hemisféricos.

Nascido na Flórida, filho de pais cubanos e espanhóis, Claver-Carone é reconhecido na opinião pública, na academia e nos lobbies de Washington como uma das vozes mais radicais contra os regimes de Cuba e da Venezuela. Sua nomeação para o BID é vista por muitos como uma jogada de Trump para garantir os votos necessários para sua reeleição naquele Estado, onde reside um número significativo de exilados desses dois países.

Mauricio Claver-Carone | Asamblea Nacional del Ecuador is licensed under CC BY-SA 2.0

Claver-Carone ingressou no governo Trump em 2017 como assessor do Departamento do Tesouro, cargo de onde ocupou a liderança executiva dos Estados Unidos no Fundo Monetário Internacional (FMI). A partir daí, Claver-Carone liderou o desembolso de um empréstimo de resgate para a Argentina de mais de US$ 55 bilhões, o maior da história da organização, apesar da oposição de parceiros europeus e da diretora-gerente do FMI. Como ele mesmo reconheceu, essa foi uma medida geopolítica para apoiar o governo de Mauricio Macri, um aliado importante na cruzada dos Estados Unidos contra o regime de Nicolás Maduro na Venezuela.

Como assessor do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, Claver-Carone está na vanguarda do endurecimento das medidas contra Caracas e Havana, bem como da chamada 'nova Doutrina Monroe', junto com o senador republicano Marco Rubio, para conter a influência da Rússia e da China no região. Por isso, sua candidatura à presidência do BID foi apoiada desde cedo pelos mais importantes aliados do governo Trump, como Colômbia, Brasil e Israel.

Como parte de sua campanha, Claver-Carone prometeu “aprofundar os laços ou sonhos do pan-americanismo” com reformas para modernizar o órgão após os 15 anos da presidência do colombiano Luis Alberto Moreno. Entre elas está a redução da participação, em sua opinião desproporcional, da Argentina na organização, já que este país controla um terço dos cargos mais importantes do BID apesar de possuir apenas 11% de suas ações.