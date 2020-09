Coronavírus e a securitização da migração na América do Sul: a jornada venezuelana

A pandemia do coronavírus provocou profundos impactos em todo o mundo, porém algumas populações foram intensamente mais atingidas, dentre elas encontram-se os migrantes. Este artigo analisa como a pandemia agravou a vulnerabilidade dos migrantes venezuelanos na América do Sul, principalmente, no Equador, Peru, Chile e Colômbia.

Desde de 2014, mais de 5 milhões de cidadãos deixaram a Venezuela, se deslocando, majoritariamente, para os países vizinhos. Esse cenário ocorreu em razão da intensa crise econômica, política, de abastecimento e humanitária que o Estado enfrenta. O governo comandado por Maduro é acusado de perseguição política a opositores e, também, de utilizar a crise humanitária como ferramenta de perseguição. Por essas razões, a Organização dos Estados Americanos (OEA) e o Alto Comissariado das Nações Unidas (ACNUR) recomendaram o reconhecimento dos venezuelanos como refugiados pela Convenção de 1951. Ambos os organismos também afirmaram que o reconhecimento poderia ser realizado pela definição expandida da Declaração de Cartagena.

Securitização da migração na América do Sul

Este grande fluxo migratório provocou diferentes respostas dos governos da América do Sul. Inicialmente, nenhum país da região reconheceu os venezuelanos como refugiados pela definição de Cartagena. Poucos foram reconhecidos pela Convenção de 1951 e as análises foram realizadas individualmente. Em julho de 2019, o Brasil foi o primeiro país da América do Sul e o único, até o momento, a reconhecê-los de forma ampla por Cartagena. Assim, a regulamentação dessa nacionalidade ocorreu, majoritariamente, por medidas ad hoc.

A intensidade do fluxo e a proliferação de discursos xenófobos ocasionaram na adoção de medidas securitárias em enfeito cascata em três Estados da região. O Chile foi o primeiro a restringir a entrada de venezuelanos. Este país, que já exigia a apresentação de passaporte, criou, em abril de 2018, o visto de responsabilidade democrática como documento obrigatório para a entrada desta nacionalidade no país. A implementação da medida resultou no aumento do número de venezuelanos no Peru, sendo que muitos ficaram “presos” na fronteira sem conseguir chegar ao Chile.

Então, em agosto de 2018, o Peru passou a exigir passaporte para a entrada de venezuelanos, exceto para solicitantes de refúgio. Ainda, em junho de 2019, o país adotou outra medida securitária: o visto humanitário como requisito para a entrada desta nacionalidade. Assim como aconteceu no Peru com a implementação do visto no Chile, ocorreu no Equador com a exigência do visto no Peru, muitos venezuelanos ficaram presos na fronteira Equador-Peru. Logo, em julho de 2019, o Equador criou, também, um visto humanitário, o qual passou a ser exigido na entrada e, também, se tornou obrigatório para a regularização dos venezuelanos já presentes no território, porém somente para aqueles que houvessem entrado de maneira regular.