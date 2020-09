Crimes contra a humanidade na Venezuela: relatório da ONU pede responsabilização

No entanto, as execuções extrajudiciais continuaram. Duas forças de segurança – o Corpo de Investigações Científicas, Criminais e Criminalísticas (CICPC) e as Forças de Ação Especial (FAES) da Polícia Nacional Bolivariana (PNB) – foram responsáveis ​​por 59% de todas as mortes perpetradas pelas forças de segurança no período analisado e também foram os autores das execuções extrajudiciais documentadas no relatório.

Funcionários da PNB/FAES disseram à missão que era prática comum encobrir os assassinatos plantando armas para simular "confrontos", um processo que os funcionários da PNB/FAES chamam de plantar "sementes". Uma fonte com conhecimento interno confirmou que os superiores podem dar aos oficiais "luz verde para matar". Um vídeo de treinamento da FAES, autenticado pela missão, mostra oficiais sendo encorajados a "matar criminosos sem compaixão".

Eles também mataram civis após a implementação de um plano militar. Uma operação em Barlovento, no estado de Miranda, em meados de outubro de 2016, terminou em um massacre depois que soldados detiveram arbitrariamente 35 homens, alguns dos quais desapareceram e foram torturados. Doze vítimas, todos homens com 30 anos ou menos, foram executados extrajudicialmente e enterrados em valas comuns – duas tinham balas que perfuraram seus crânios e dez tinham prováveis ​​ferimentos de facão no peito, pescoço e cabeça. Outros cinco ainda estão desaparecidos.

A grande maioria das mortes ilegais pelas forças de segurança não resultou em processo criminal e em nenhum momento os funcionários com responsabilidade de comando foram levados à justiça.

“Essas execuções extrajudiciais não podem ser atribuídas à falta de disciplina das forças de segurança. Oficiais de alto cargo tinham comando e controle efetivos sobre os perpetradores e conhecimento de suas ações, mas foram incapazes de prevenir ou suprimir as violações. Os assassinatos parecem fazer parte de uma política de eliminação de membros indesejados da sociedade sob o disfarce da luta contra o crime”, disse Marta Valiñas.

As FAES devem ser desmontadas e os responsáveis ​​por todas as forças de segurança, bem como suas cadeias de comando, devem prestar contas.

Detenção e tortura por motivos políticos

A missão também investigou a repressão seletiva contra órgãos de inteligência do Estado.

O Serviço Boliviariano de Inteligência Nacional (SEBIN) tinha como objetivo identificar dissidentes políticos e ativistas de direitos humanos, bem como outros homens e mulheres considerados contrários ao governo, enquanto a Direção-Geral de Contrainteligência Militar (DGCIM) tinha como alvo militares e civis associados, supostamente implicados em rebeliões ou tentativas de golpe.

Homens e mulheres detidos frequentemente se encontravam em más condições em lugares fora do sistema prisional oficial — na sede das agências em Caracas ou em “casas seguras” não oficiais. Em alguns casos, as vítimas foram acusadas de crimes falsos, as evidências foram plantadas e o devido processo foi desrespeitado.