Deepfakes: a realidade hackeada

Os deepfakes apareceram pela primeira vez em 2017, um dos anos do boom das fake news. O usuário do reddit /r/deepfakes publicou suas primeiras criações pornográficas usando algoritmos e bancos de imagens gratuitos com resultados surpreendentes.

Em sincronia com o surgimento do TikTok e os aplicativos de envelhecimento ou rejuvenescimento facial, a técnica deste usuário anônimo tornou-se popular e logo surgiu o primeiro aplicativo aberto que permitia incorporar qualquer rosto a um vídeo existente. Desde Bolsonaro como o Chapolin Colorado a Cristina Kirchner como uma Drag Queen de Ru Paul, a internet se encheu de vídeos com propósitos basicamente humorísticos, embora a esmagadora maioria ainda fosse pornográfica.

Três anos após seu surgimento, a melhora em sua qualidade é notável. Em agosto, um fã publicou sua própria versão das cenas de Robert De Niro jovem em "O Irlandês". A comparação entre o trabalho de CGI da Netflix e o deepfake deste usuário do YouTube (e os milhões de dólares de diferença) dá a diretriz da acessibilidade e da eficácia potencial desta ferramenta.

Para estas criações é utilizado um autocodificador, que cria uma imagem latente com apenas algumas variáveis (parâmetros de sorriso, sobrancelhas franzidas, etc.) e substitui a imagem final por outras (os mesmos gestos com outro rosto, ou o mesmo rosto com outro discurso, por exemplo).

Mas não estamos falando apenas de imagens fixas ou em movimento, mas também de som. O falso furo sobre a suposta transferência de Lionel Messi para o Manchester City teve como base um áudio viral que poderia ter sido criado sem um imitador talentoso. O áudio poderia muito bem ter sido criado com software como o utilizado pelo Boston Children's Hospital para recriar a voz daqueles que perderam a fala.

Em setembro, o primeiro grande golpe falso tornou-se público: de acordo com o Wall Street Journal, o CEO de uma empresa inglesa transferiu 220 mil euros por ordem do seu chefe alemão, cuja voz havia sido personificava através de um software.

A simples existência dessa tecnologia não só permite a possibilidade de criar fakes – com consequências políticas e sociais inusitadas – mas também desloca o status da realidade: se o que realmente existe pode ser adulterado ou inventado diretamente, todos têm o direito de desconfiar de tudo. O exemplo mais paradigmático desse problema, como relatou Rob Toews na revista Forbes, ocorreu no Gabão.

Em 2018, o presidente Ali Bongo passou longos meses sem aparecer publicamente. Rumores sobre seu estado de saúde e até mesmo sua morte forçaram o governo a revelar que Bongo havia sofrido um derrame, mas que ele estava se recuperando e faria um discurso para o Ano Novo. A rigidez e a aparente artificialidade dos movimentos do líder na mensagem gravada despertou rapidamente a paranoia da oposição: o vídeo é falso, exclamaram eles.

Uma semana depois, e contando com a possível acefalia, uma facção do exército quis encenar um golpe de Estado no Gabão, embora mais tarde tenha sido reprimida... pelo próprio Bongo, que ainda está à frente do governo. O vídeo não tinha sido alterado.

Nada além da verdade

A pandemia levou nossa relação com as imagens virtuais a níveis insuspeitáveis. Entrevistas de trabalho, aulas, batismos, consultas médicas, audiências judiciais, sessões legislativas e até mesmo sexo. A "presença" é um requisito cada vez mais dispensável nos rituais e instituições que nos constituem como sociedade.

Em contrapartida, a identidade virtual, sua "impressão digital", está se tornando cada vez mais relevante e não apenas em termos legais, mas também em termos práticos. Onde a vida diária só encontra seu caminho através da projeção digital, sua autenticação é vital.

Crianças de todas a latitudes sabem que, assim como o senador argentino Esteban Bullrich fez no Congresso, podem enganar seus professores colocando imagens em loop nas salas de aula virtuais.

Os deepfakes apresentam problemas mais complicados. A inteligência artificial (IA) já é utilizada na criação em massa de comentários para melhorar o posicionamento de um produto ou serviço em plataformas de comércio eletrônico e também para fins políticos, como foi comprovado durante a campanha presidencial argentina em 2019.

É difícil de imaginar registros visuais falsos de protestos ou mobilizações em massa, execuções sumárias, repressões, crimes de rua, entre outros? Se as "campanhas de difamação" já são uma ferramenta consolidada, tanto para aqueles que a praticam como para aqueles que a usam como desculpa, que possibilidades abrem as deepfakes ? Que níveis de miséria política podem surgir com a possibilidade de um registro visual ser falso?